FUTBOL
Gabri García continuarà liderant l’Atlètic Lleida
El barceloní seguirà acompanyat per Turull i el mateix staff tècnic
Gabri García (Sallent de Llobregat, 10-2-1979) continuarà la pròxima temporada al capdavant de l’Atlètic Lleida en la seua segona temporada a Tercera RFEF. El club, amb el qual tenia un any més, va confirmar ahir la seua continuïtat, així com la de la totalitat de l’staff, amb Josep Maria Turull com a segon entrenador, Adrián Sánchez com a entrenador de porters; Otger Guasch com a preparador físic, Albert García com a fisioterapeuta i Natan Bataller en qualitat de coordinador de l’àrea mèdica del club.
Gabri, en la primera temporada de l’Atlètic Lleida a Tercera RFEF, va classificar l’equip en la segona posició, entrant en el play-off d’ascens a Segona RFEF, del qual va ser eliminat en la primera ronda pel Badalona. Com a tècnic havia dirigit també el Lleida Esportiu, Sabadell, Andorra i l’Haliao FC xinès. Com a jugador va militar al Barcelona i l’Ajax, entre d’altres, i va ser internacional absolut. Amb la selecció sub-20 va ser campió del món el 1999 i medalla de plata als Jocs Olímpics de Sydney 2000.
El club va destacar en el seu comunicat que l’objectiu és continuar consolidant el projecte esportiu.
Josep Maria Turull té experiència a Primera Catalana i Tercera RFEF i havia entrenat el Mollerussa, Badalona i At. Lleida en una anterior etapa.