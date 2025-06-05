FUTBOL
Espanya s’enfronta a França amb plaça per a la final en joc
La selecció de De la Fuente defensa el títol que va guanyar el 2023
La selecció espanyola masculina de futbol afrontarà avui (21.00/La 1) a l’MHP Arena de Stuttgart la seua semifinal de la Lliga de Nacions davant de França, rival amb el qual es retroba gairebé un any després d’haver-lo eliminat de l’Eurocopa també en semifinals.
L’actual campiona d’Europa repeteix per tercera ocasió consecutiva entre les quatre millors d’aquesta competició i espera ser la primera que repeteixi títol, després de proclamar-se campió en l’última edició, del 2023, al batre Croàcia a la final. El primer desafiament serà de nou una selecció de França minvada en una de les seues principals fortaleses, la zona defensiva, però que ja va superar Espanya a la final de la primera edició de la Nations League per 1-2.
El vencedor de la semifinal s’enfrontarà al Portugal del balaguerí Robert Martínez, que ahir va superar l’amfitriona Alemanya per 1-2.
El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, va dir que “en aquesta competició hi ha tres campions del món i un campió d’Europa. No hi ha favorits. Cada partit serà com una final. Parlar de favoritisme dins de tanta igualtat és realment difícil”, va assenyalar en la roda de premsa prèvia. “Aquests partits es definiran, ja sé que és un tòpic, però he de dir-ho, per detalls”, va afegir.
Sobre el matx contra França, va destacar que és conscient de la qualitat individual de la selecció gal·la i que Espanya ha de fer el seu joc i buscar la iniciativa. “El que ens donarà més fortalesa és treballar com un equip. Sabem que ells tenen gran capacitat individual. Per a nosaltres serà molt important la sortida, guanyar els duels amb agressivitat i aconseguir que es preocupin per Olmo, Pedri i els altres noms que tenim que també cal respectar”, va manifestar.