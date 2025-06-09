TENIS
Memorable Alcaraz
El murcià remunta dos sets davant de Sinner i revalida el títol en la final més llarga de la història del torneig. Suma el cinquè ‘gran’ en un duel èpic a París
Carlos Alcaraz va revalidar ahir el seu títol de Roland Garros, on va sumar el seu cinquè Grand Slam després d’aixecar tres boles de partit i derrotar en cinc sets (4-6, 6-7, 6-4, 7-6 i 7-6) Jannik Sinner, número 1 del món, en 5 hores i 29 minuts, la final més llarga de la història a París. Mai abans havia guanyat Alcaraz un partit després de perdre els dos primers sets i ahir es va sobreposar a tot, a un número 1 del món en plenitud, que el va tenir contra les cordes però va acabar cedint.
Des de l’inici els nervis van poder més que la qualitat i allà Sinner es va conduir millor, amb una solidesa suficient per guanyar el primer set a un Alcaraz imprecís, que multiplicava els errors (4-6). Sinner va encadenar cinc jocs i es fregava les mans amb el 3-0, però va arribar la resposta del campió, que del 4-1 va passar a l’empat a 5. No obstant, van començar a entrar els primers serveis a l’italià i en el joc de desempat es va apuntar el 2-0.
Alcaraz tenia al davant un repte superlatiu i, per acabar-ho d’adobar, va deixar escapar el seu servei de bon començament en el tercer acte. Però el murcià va guanyar quatre jocs consecutius per portar el dubte a la ment d’un Sinner que, encara que va recuperar l’avantatge, va cedir en el tercer set (6-4). Alcaraz estava en el tall de la navalla, davant d’un Sinner que just havia perdut el seu primer set a París. El murcià va aguantar sis jocs, però va cedir el setè. Sinner veia a prop la meta i amb servei d’Alcaraz es va col·locar 0-40. Tres boles per destronar el campió. I les tres les va aixecar el murcià per passar del 5-3 al 6-7 i igualar la final. Sinner es fregava els ulls i el murcià es va col·locar 2-0, renda que va portar fins que amb el 5-4 servia per al títol. Però l’italià va continuar lluitant, li va trencar el servei i el títol es va decidir en el superdesempat. Després de 5 hores i mitja de tensió i èpica, la raqueta d’Alcaraz va escopir cops magistrals per emportar-se un títol memorable.
“Estic encantat d’escriure la història del torneig amb Sinner”
Alcaraz va agrair ahir el suport del públic a París i va assegurar que els aficionats van tenir “un paper important en aquesta victòria”. Però, especialment, el murcià va felicitar Sinner, pel “sorprenent nivell” a què va jugar. “Sé com de dur has treballat”, va afegir. “Estic encantat d’escriure la història d’aquest torneig al teu costat. Ets una font d’inspiració”, va reiterar Alcaraz a l’italià.
El murcià va rebre nombroses felicitacions pel seu títol, inclosa la de Rafa Nadal, 14 vegades guanyador a París, que també va felicitar Sinner “per la batalla”.