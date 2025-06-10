POLIESPORTIU
Aprendre a cuidar el cos
El CT Lleida acull una trobada per promoure l’activitat física entre els principiants i els hàbits de vida saludables. Comptarà amb la presència d’Emma Carrasco
Diumenge vinent dia el Club Tennis Lleida serà l’escenari de Legacy Experience, una jornada innovadora centrada en l’entrenament funcional i els hàbits de vida saludables, oberta a tots els nivells de condició física i impulsada pel projecte Strength Legacy. L’esdeveniment busca inspirar a esportistes de tots els nivells, independentment de la disciplina, a “millorar els seus hàbits per cuidar millor el cos i la ment amb una jornada d’aprenentatge a tots els nivells, no només l’entrenament, sinó també en l’alimentació i altres àmbits”, va explicar a SEGRE Víctor López, un dels sis membres del projecte Strenght Legacy.
Per això, el programa de la jornada inclou sessions d’entrenament de força i resistència, però també un dinar saludable a càrrec de la xef Chaima, i tallers de recuperació i prevenció de lesions amb Vibra Fisioterapia.
La jornada es completa amb una xarrada sobre hàbits i mentalitat positiva a càrrec de la nadadora olímpica lleidatana Emma Carrasco i l’equip d’Irradiandotupotencial, a més del lliurament d’un pla d’entrenament integral personalitzat, sortejos i altres sorpreses, inclosos la presència d’alguns influencers de la demarcació.
Amb places limitades a un centenar de persones, les inscripcions ja estan obertes a través de l’enllaç disponible en el perfil oficial d’Instagram de l’organització (@strength_legacy).
López va explicar que la jornada al CT Lleida “naix amb la idea de ser la primera de moltes que volem fer, perquè hem parlat amb les institucions i els ha agradat molt el nostre projecte”.
Strenght Legacy va nàixer com una idea de sis amics lleidatans amants de l’esport que “teníem la idea de fer una cosa diferent al que sempre es planteja com a entrenament. Veiem l’esport com una cosa més holística”, explica López que, igual que els seus companys, exerceix com a monitor en un gimnàs i va veure en els seus alumnes una oportunitat per “crear comunitat a través de l’esport”.
“Moltes vegades veus que la gent té molts problemes per combinar el seu dia a dia amb la pràctica de l’esport o veu que no li dona resultats. Nosaltres volem ensenyar que es pot fer un canvi real en la vida de qualsevol canviant els hàbits i que sempre hi ha alguna manera d’incloure l’esport en el dia a dia de la gent”, explica.
De fet, Víctor López amplia que “ja aconsellem molta gent que ve als gimnasos però és de forma individual. La nostra idea amb la jornada al CT Lleida és crear impacte i que molta més gent pugui conèixer la nostra manera de treballar i entendre l’esport”.
“Nosaltres bàsicament fem contingut a les xarxes socials i els sis estem especialitzats en coses diferents, així que oferim una visió àmplia i amb la qual es pot identificar tothom”, va concloure.