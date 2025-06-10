La Cabanera bat el seu rècord de participació
Va reunir 330 atletes en la sisena edició, que va estrenar la distància Marató. Enric Baños i Blanca Carralero van guanyar la nova modalitat
La sisena edició de la Cabanera va batre el rècord de participació, amb 330 corredors en les tres modalitats, consolidant-se com una prova clau del Pirineu català. Celebrada a la Pobleta de Bellveí, va estrenar la modalitat Marató (42 quilòmetres), que es va sumar a les ja habituals de 24 i 12 km. En la Marató es van imposar Enric Baños Tor (05h.37:36) i Blanca Carralero Roca (07h.22:39). En la categoria masculina van completar el podi Pepe Juangran i Jaume Folguera i en la femenina Belén Simarro i Mari Allés. En els 24 quilòmetres, Marc Pascual Roig (02h.14:10) i Paula López Torres (02h.44:53) van ser els guanyadors; i en els 12 quilòmetres, van vèncer Joan Fontelles Batalla (01h.02:52) i Juana González Viana (01h.26:24).
Els 40 participants de la Marató van arrancar a les 7.00 amb l’ascens al Dolmen de la Cabaneta i al Cogulló. El tram més exigent va ser la pujada al Tossal de la Costa, amb 1.350 metres de desnivell en 6 quilòmetres. A les 8.00 van sortir 120 corredors de la cursa de 24 km, i a les 8.30, els 170 de la Marxa de la Cabanera, de 12 km. El recorregut llarg va passar per nou poblacions de la Vall Fosca, mentre que el de 24 km ho va fer per sis.