FUTBOL
Un tècnic lleidatà guanya la Copa d’Algèria sub-17
Xavier Codina, de Ponts, ha desenvolupat gairebé tota la seua carrera al futbol africà
L’entrenador lleidatà natural de Ponts, Xavier Codina, de 43 anys, ha assolit recentment una fita històrica al proclamar-se campió de Copa amb l’equip sub-17 del club algerià de Primera divisió, Olympique Akbou, aconseguint el primer títol nacional en la història de l’entitat. Codina, que anteriorment va treballar durant set anys en l’àrea internacional del RCD Espanyol, va assumir el càrrec al novembre després de ser-se inicialment director del futbol base.
Amb una trajectòria professional desenvolupada principalment a Àfrica, ha exercit diversos rols en països com França, Algèria, l’Iraq, el Marroc, Xipre, Mèxic, el Japó i Luxemburg. Abans de la seua etapa a l’Espanyol, va coordinar fins al 2017 una de les acadèmies més prestigioses de Costa d’Ivori, la Ivoire Sports Promotion de Cocody, i va dirigir l’equip de Primera divisió Société Omnisport de l’Armée (SOA), al qual va salvar del descens quan feia 14 partits que l’equip no coneixia la victòria.
La seua vinculació amb Algèria és especialment estreta, ja que la seua dona és d’aquesta nacionalitat i s’ha establert en aquest país. Prèviament a l’actual responsabilitat, també va ser cridat per l’Espanyol per dirigir la seua acadèmia al país nord-africà, després d’haver exercit com a ajudant tècnic a l’Al-Ahli de Bahrain.
La faceta esportiva de Codina ha estat sempre complementada pel seu vessant solidari. El tècnic lleidatà ha impulsat diverses iniciatives humanitàries, com la recollida el 2017 de botes donades per divuit clubs lleidatans per a aproximadament 200 jugadors sense recursos de Costa d’Ivori. Així mateix, ha col·laborat amb diverses ONG en projectes amb el poble sahrauí i a Moçambic.
Els seus inicis professionals van tenir lloc a la seua terra natal, on va desenvolupar tasques formatives a l’Escola de Futbol Noguera a Artesa de Segre, entre altres clubs, abans d’iniciar el periple internacional que l’ha portat a convertir-se en un referent del futbol formatiu al continent africà.