AUTOMOBILISME
Jesús Jiménez guanya a Lleó i és més líder en Rally3
El pilot lleidatà s’imposa en la tercera prova de la Past Rally3 Trophy Iberia
El pilot d’Alcarràs Jesús Jiménez i el seu copilot Nacho Paz, de Solsona, van protagonitzar una brillant actuació al Ral·li Regne de Lleó, aconseguint la victòria al trofeu Past Rally3 Trophy Iberia. Jiménez i Paz, amb el Ford Fiesta Rally3 Evo, es van imposar al davant de la dupla formada per Juan Manuel Grigera Rossi i Laureano Grigera, en segona posició amb una diferència de 58,4 segons. Després d’aquesta tercera prova del campionat, Jiménez i Paz augmenten l’avantatge al capdavant de la classificació.
El més rellevant de la participació dels lleidatans va ser el notable rendiment en la classificació general, on van aconseguir situar-se en les posicions vuitena i novena, superant diversos vehicles Rally2 i evidenciant la competitivitat dels Rally3 en aquesta exigent prova lleonesa. “Després de Portugal, que no ens va acabar d’anar tot al cent per cent, ens vam marcar l’objectiu de poder fer quilòmetres amb el cotxe, algun test i lluitar per la victòria aquí a Lleó”, va declarar Jiménez.
El recorregut no va estar exempt de complicacions per als pilots. “Hem tingut algun ensurt, no ha estat fàcil. Els trams eren molt ràpids i les primeres passades estaven brutes. Ens ha costat adaptar-nos però després hem agafat un ritme bo i hem tret un avantatge al matí que vam mantenir a la tarda”, va explicar el pilot. Malgrat aquests contratemps, el Ford Fiesta Rally3 Evo pilotat per Jiménez i Paz va aconseguir adaptar-se perfectament a les circumstàncies del traçat lleonès, complint l’objectiu inicial.
Després d’aquest èxit, l’equip ja pensa en els pròxims compromisos. “Ara pararem i tornarem al setembre al Principat d’Astúries. Hem de fer algun test abans per agafar ritme i poder estar a l’altura”, va assenyalar Jiménez.
“Crec que tenim un marge considerable de punts, però cal continuar lluitant per aconseguir el campionat”, va afegir el pilor.
Aquesta competició es disputa de forma íntegra en superfície de terra entre Espanya i Portugal. El premi final per al guanyador al final de les sis proves del campionat serà córrer un ral·li amb un Ford Fiesta Rally2 preparat per la firma asturiana Past Racing.