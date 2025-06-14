BÀSQUET
Batemon seguirà el curs que ve a l’Hiopos Lleida
El jugador anuncia “un altre ball” al club lleidatà, que ho farà oficial ben aviat
Amb una frase escrita al seu perfil d’Instagram, “Nucli Burdeus Lleida Supporters ha-ha-ha. Un altre ball, som-hi?”, James Batemon va anunciar de dijous a la matinada a divendres que la temporada vinent continuarà a l’Hiopos Lleida. Ho va reforçar amb una foto en la qual celebra una victòria al Barris Nord amb una enorme bandera. La seua continuïtat era una de les prioritats del club que, no obstant, ahir encara no havia confirmat la renovació. Hi ha acord, segons ha pogut confirmar aquest diari, però el contracte encara no s’ha firmat, pendents del seu redactat definitiu. Amb l’acord tancat, després de diversos dies d’espera, la confirmació, no obstant, és qüestió d’hores.
També el seu anterior club, el Brisbane Bullets australià, des del qual va arribar a Lleida a finals de febrer i que aspirava a tornar a comptar amb ell, l’acomiadava amb elogis a les xarxes socials: “Un gran jugador i una persona brillant que va repartir tardes memorables al Brisbane Entertaintmen Centre. Gràcies per tot, James”.
Batemon va arribar quan l’Hiopos Lleida presentava un balanç de 5 victòries i 14 derrotes. Va debutar a la pista del Corunya i encara que l’equip va perdre 97-84, el nord-americà ja va demostrar la seua capacitat anotadora aconseguint 18 punts. Catorze partits després l’Hiopos Lleida n’havia certificat la permanència a la Lliga ACB, tancant la històrica temporada amb un balanç 11-23 i en aquests partits es va convertir en un referent per a l’equip de Gerard Encuentra, fent una mitjana de 16.2 punts; 3.1 rebots, 2.6 assistències i 16.4 de valoració.
El club vol començar la segona temporada a l’elit amb el màxim possible de jugadors i no haver d’anar fent retocs contínuament, com li va ocórrer l’any passat. Amb la renovació de Batemon el club se centrarà ara en els seus altres objectius per renovar jugadors que la direcció esportiva consideren fonamentals. La continuïtat de Walden està també tancada i les d’Oriol Paulí i Pierre Oriola, encarrilades. El gironí amb una ampliació de contracte a canvi de renunciar a la clàusula de sortida i el de Tàrrega, amb una fórmula 1+1. Villar valora una oferta dels Estats Units.