FUTBOL
El Mollerussa firma Toni Vicente, procedent de l’Atlètic Lleida
El Mollerussa va anunciar ahir el fitxatge de Toni Vicente, procedent de l’Atlètic Lleida, on va ser un dels capitans en la seua única campanya al Ramon Farrús, en la qual va disputar 21 partits encara que només cinc com a titular.
El centrecampista de la Seu d’Urgell, de 26 anys, es va formar al Lleida Esportiu i va jugar al seu primer equip entre 2020 i 2023, on també va arribar a ser capità. També va passar per la Penya Esportiva, en la segona meitat de la temporada 2023-24, després de marxar del Lleida.
Toni Vicente és el segon jugador que canvia Atlètic Lleida per Mollerussa aquest estiu, després que també ho fes Unai Jodar, un altre dels quatre fitxatges que ja ha anunciat el club del Pla d’Urgell, que també ha lligat 11 renovacions.
Al seu torn, l’Atlètic Lleida va confirmar la continuïtat de Joanet, que suposarà la seua segona temporada al club.