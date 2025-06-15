HOQUEI
L’Alpicat torna a l’OK Lliga
Les lleidatanes tornen a vèncer el Girona, aquest cop a la pista rival i després d’una llarga tanda de faltes directes i jugarà a la màxima categoria femenina. L’equip local va empatar quan faltaven 50 segons
❘ girona ❘ L’Alpicat continuarà tenint presència la temporada que ve en la màxima categoria de l’hoquei estatal. Si l’equip masculí va perdre fa uns dies la seua plaça a l’elit en un intens play-out, el femení va recuperar ahir l’OK Lliga dos anys després del descens. Ho va fer amb autoritat, ja que després d’haver derrotat el Girona per 4-0 en el primer partit del play-off final, ahir va tornar a guanyar l’equip gironí, aquesta vegada a la seua pista, després d’una llarguíssima tanda de faltes directes (2-3), després que el temps reglamentari i la pròrroga acabessin amb un empat, 2-2.
El partit no va començar bé per a l’equip que entrena Mats Zilken, ja que als dos minuts la gironina Ona Domènech va marcar l’1-0. El gol no va descompondre les lleidatanes, que jugaven amb solidesa en defensa i buscant amb insistència la porteria local, malgrat que sense encert en la rematada. Joana Folch va tenir una bona ocasió amb una rematada al minut 8. Sí que va encertar al 19 Ona Moreno, que amb una gran rematada va fer l’1-1 que donava més tranquil·litat a l’Alpicat. Tan sols quatre minuts després, al 23, Arantxa González va posar l’1-2, resultat amb què es va arribar al descans.
A la segona part el Girona va pressionar en atac, però l’Alpicat es va defensar amb ordre.Va tenir ocasions però no va poder aconseguir un nou gol que tanqués el matx, la qual cosa el va portar a patir en els últims minuts. El Girona, a falta de 1.30, va jugar sense portera, amb cinc jugadores de pista i l’arriscada tàctica li va anar bé, ja que Nadele Moor va marcar a falta de 49 segons el 2-2 que portava el partit a la pròrroga. El marcador ja no es va moure i a la tanda de faltes directes, després d’onze rondes, Martina Junca va marcar el 2-3 que valia un ascens. Moor en va marcar dos per al Girona i per a l’Alpicat també van anotar Moreno i Miret. Després del partit, el tècnic, Mats Zilken, va assenyalar que “ens hem merescut l’ascens després d’una temporada en què hem fet molts punts. Han estat dos anys de molt treball a l’equip i al club i després que l’any passat arribéssim a la final i no poguéssim pujar, ara ho hem aconseguit”. Del partit va dir que “ens ha faltat una mica d’intensitat al principi i és on ha arribat l’1-0, però després hem controlat el duel i hem remuntat. Llàstima que no hem sabut gestionar els últims minuts, però l’ascens és merescut”.
El Bell-lloc es juga avui a Girona l’ascens a l’OK Lliga Plata
El Bell-lloc, després de perdre divendres per penals el segon partit de la final del play-off d’ascens, es juga avui a Girona contra el GEiEG (19.30) pujar a l’OK Lliga Plata, la segona categoria de l’hoquei estatal. Gironins i lleidatans arriben a aquest tercer i definitiu partit amb una victòria cada un i el que guanyi avui pujarà. “Sabem que és complicat”, explicava ahir Rubén Fernández, entrenador del Bell-lloc. “Hem de ser positius, no hi ha temps per a lamentacions”, afegia, recordant que hi ha hagut molta igualtat entre els dos durant la temporada però que “ells ens han guanyat a casa els dos partits i nosaltres els hem guanyat els dos a la seua pista. Anem amb aquesta mentalitat”, va concloure.