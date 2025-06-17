FUTBOL
El Mollerussa cobreix el seu pressupost de 300.000 euros
El club que presideix Andreu Subies celebrarà dijous l’assemblea de socis
El CFJ Mollerussa, en la seua primera temporada amb Andreu Subies com a president, presentarà aquest dijous davant de l’Assemblea Extraordinària de Socis un tancament d’exercici sense pèrdues, amb el qual l’entitat, segons va explicar ahir el màxim dirigent del club, ha pogut subrir el pressupost amb què afrontava la Lliga, uns 300.000 euros. L’Assemblea està convocada a les 19.30 en primera convocatòria i a les 20.00 en segona, i se celebrarà a la Sala de Premsa del club, a les instal·lacions del Municipal.
Subies, que es va fer càrrec del Mollerussa amb la Lliga ja iniciada i assumint la gestió d’una entitat que arrossegava problemes econòmics, farà també un balanç esportiu de la temporada, en la qual el primer equip ha aconseguit mantenir-se, no sense dificultats, a la Tercera RFEF. També anunciarà el pressupost de la pròxima temporada, que es tornarà a acostar als 300.000 euros. En un altre punt de l’ordre del dia es presentarà la modificació de la junta directiva, a la qual renuncien dos membres, entre ells David Linde, que va entrar amb Subies i entren tres nous directius, amb la qual cosa la junta passa de 7 a 8 membres.
Igualment se sotmetrà a l’aprovació dels socis la posada en marxa de la Fundació del club des de la qual es gestionarà el futbol base, així com l’acord amb el Miralcamp, entitat que passa a estar vinculada amb el club i que jugarà a Tercera Catalana amb el nom de Miralcamp-Mollerussa.
El club continua confeccionant la plantilla de cara a la pròxima temporada. Després de la renovació del tècnic, Kiku Parcerisas, que va substituir el destituït Moha El Yaagoubi, també s’ha assegurat la continuïtat d’onze jugadors de la passada temporada. Es tracta d’Albert Batalla, Dani Echeverria, Joel Porté, Lamin Juwara, Guillem Porta, Jordi Puig, Mehdi Motassim, Omar El Amrani, Franc Carbonell, Jofre Graells i Miquel Graells.
I també han fitxat per l’entitat Dani Ribelles (davanter que ve procedent del Tona, també de Tercera RFEF), Marc Tasies (centrecampista del Gimnàstic de Manresa Juvenil) i Toni Vicente i Unai Jodar (centrecampistes de l’Atlètic Lleida, també de Tercera RFEF).