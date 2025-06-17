HOQUEI
Zilken segueix a l’Alpicat, que tanca dos fitxatges
Claudia Sanjurjo, del Bembibre d’OK Lliga, i la portera juvenil Ariana García
Mats Zilken continuarà al capdavant de l’equip femení en la seua tornada al cap de dos anys a l’OK Lliga, després d’aconseguir l’ascens dissabte passat al guanyar el segon partit del play-off final a la pista del Girona en la tanda de penals. El tècnic lleidatà, que es va fer càrrec de l’equip fa dos campanyes després del descens de la màxima categoria, mantindrà el bloc d’aquest any amb les úniques baixes de Pati Miret, que es retira de l’hoquei, i la portera Aurora Sapena, que deixa el club per estudiar a Barcelona. Continuen la portera Irache Candal i les jugadores de pista Martina Juncà, Arantxa González, Ona Moreno, Joana Folch, Maura Santo i Mireia Coll.
La idea del club és fer tres reforços per afrontar amb certes garanties la temporada. “Confio molt en l’equip, però soc exigent i ja els ho vaig dir a les jugadores, no em val amb haver pujat i ara a disfrutar i si baixa no passa res. No vaig agafar l’equip per a això, sinó que vull que ens mantinguem”, va assegurar Zilken, que té clar que cal reforçar-se. “Amb el bloc que continua i tres reforços hi ha clares opcions de mantenir la categoria, encara que està clar que serà una temporada dura”, va reconèixer.
El club ja té pràcticament tancades les dos primeres incorporacions. Es tracta de la gallega Claudia Sanjurjo, germana de María Sanjurjo, del Fraga, que aquesta última temporada ha jugat en el Bembibre de l’OK Lliga, i la jove portera Ariana García, de la Ponferradina de 17 anys.
Rubén Fernández, del Bell-lloc, dirigirà el masculí
Rubén Fernández abandonarà la banqueta del Bell-lloc per dirigir la temporada que ve l’equip masculí de l’Alpicat a l’OK Lliga Plata. El tècnic lleidatà es va quedar a les portes d’ascendir amb el quadre del Pla d’Urgell a la segona categoria estatal, després que la derrota aquest diumenge en la pròrroga a la pista del GEiEG l’en privés. Fernández ha acceptat la proposta per liderar el nou projecte masculí de l’Alpicat en la seua tornada a l’OK Lliga Plata després de baixar de la màxima categoria.
El Juneda puja a Primera Catalana i tanca un fitxatge
El CH Juneda va aconseguir aquest dissabte passat l’ascens a la Primera Catalana, categoria que havia perdut l’any passat i a la qual torna després de golejar per 7-1 el Santa Perpètua (7-1) en el partit de tornada. El conjunt que dirigeix Mathias Escudero, que ja havia guanyat en l’anada per 1-4, lluitarà la pròxima campanya per ascendir a la Nacional Catalana per celebrar els 75 anys d’història del club. Per això, ha tancat ja la incorporació de l’argentí Xavier Solera, que està jugant el play-off de la Lliga suïssa i que suplirà el seu compatriota Gonzalo Gómez, que deixarà el club per motius professionals.