PIRAGÜISME
Cinc lleidatans competeixen en el Mundial d’Alemanya
Marc Silva ja està en semifinals i Ona Baró i Adrià Ovando, a quarts de final
Cinc palistes lleidatans es troben aquesta setmana disputant el Campionat del Món d’estil lliure al canal alemany de Plattling formant part de la selecció espanyola de la disciplina. Quatre d’ells pertanyen al Kayak Sort (Marc Silva, Adrià Ovando, Ona Baró i Nil Garcia) i un a l'Associació Esportiva Pallars (Serni Boada).
Completats les preliminars, dos d’ells, Boada i Garcia, han quedat fets fora de les rondes finals, mentre que la resta continua endavant en la competició. El que més lluny ha arribat fins al moment és Marc Silva, que s’ha plantat en les semifinals de K1 júnior. El palista del Kayak Sort va guanyar el seu preliminar amb una marca de 973.33 per acabar quart de la general i accedir a la penúltima ronda, on estaran en joc les cinc places que es disputaran les medalles.
Entre els vint millors del món
Per la seua part, Adrià Ovando va accedir als quarts de final en sènior K1, situant-se entre els vint millors del món. El palista pallarès va aconseguir la divuitena posició amb una puntuació de 1.343, lluny del millor va registrar que va marcar el francès Tom Dolle, or mundialista amb només 18 anys en el Mundial celebrat a Sort el 2019. En aquesta mateixa prova també es va classificar el gironí Joaquím Fontané, una de les opcions fermes a medalla per a Espanya i que va ser setè.
En la categoria femenina, Ona Baró també va aconseguir el seu bitllet per als quarts de final en K1 sènior després de guanyar la seua ronda preliminar i acabar dotzena, dins de les vint palistes que es disputaran avui el pas a semifinals.
Menys sort van tenir Serni Boada i Nil Garcia, que no van poder superar les eliminatòries. El palista de l’AE Pallars va aconseguir el tercer lloc de la seua sèrie i va acabar el dinovè, de K1 júnior, amb una marca de 366.66. Per la seua part, Garcia, amb un registre de 400, va acabar el 44, molt lluny del Top 20 que accedia a quarts de final.
Problemes amb el cabal
D’altra banda, la gran sequera que pateix Alemanya, amb rècord negatiu de precipitacions, està condicionant molt la competició a causa de les restriccions d’aigua que hi ha a la zona de Plattling.