Adeu agraït de l’Hiopos Lleida a Kenny Hasbrouck
El club va fer oficial ahir la ja coneguda baixa d’un dels herois de l’ascens
“Gràcies per tot, Kenny. Lleida sempre serà casa teua.” Amb aquesta frase l’Hiopos Lleida es va acomiadar ahir a través d’un comunicat oficial de l’escorta nord-americà Kenny Hasbrouk, un dels herois de l’ascens a l’ACB fa dos temporades. La seua sortida ja era coneguda. De fet, en l’últim partit de Lliga al Barris Nord, davant l’Unicaja, ja va rebre un calorós homenatge per part d’una afició que l’ha tingut com un dels seus ídols, però el club ho va fer oficial ahir.
Hasbrouck, de 38 anys i 1,91 d’estatura, va arribar a l’equip el 29 de juliol del 2023 i en la seua primera temporada va disputar 27 partits de la Lliga Regular a la LEB Or, els tres del play-off d’ascens davant l’Alacant i els dos de la Final Four contra San Pablo Burgos i Estudiantes, fent una mitjana d’11,9 punts i 9,6 de valoració, amb 22:27 minuts per partit. Després d’a l’ascens a què va contribuir, va ser, juntament amb Rafa Villar, els únics que van seguir en el club. Aquesta passada temporada ha disputat 30 partits de la Lliga Regular a ACB, amb una mitjana de 7,1 punts per partit, 3,8 de valoració i 5:34 minuts per partit.
La de Hasbrouck és la primera baixa que comunica el club, tot i que la relació s’ampliarà amb tota probabilitat amb Muric, Madsen, Bropleh i Hamilton, com a mínim. El club ja ha renovat James Batemon i negocia amb diversos jugadors més. Amb Walden l’acord està tancat, pendent únicament de la firma, malgrat que l’Hiopos Lleida no ho ha fet oficial encara. Pel que fa als quatre jugadors de quota, Mikel Sanz té contracte, també el tenen Oriol Paulí i Rafa Villar, tot i que amb tots dos hi ha negociacions. En el cas de Paulí per ampliar un any i el segon està pendent d’alguna oferta dels Estats Units. Igualment es negocia la renovació amb Pierre Oriola, que ha mostrat predisposició a seguir.
Igualment té contracte en vigor Wiggins, però la seua continuïtat no està assegurada, ja que té una clàusula de sortida per part del club i probablement l’executarà, ja que ocupa plaça d’extracomunitari. En el cas de Luka Bozic, que estava cedit pel València, interessa però depèn del que decideixi l’entrenador de l’equip valencià, Pedro Martínez.