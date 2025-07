El president de l'Hiopos Lleida: “Això és un èxit rotund”

“Això és un èxit rotund”, explicava ahir, notablement satisfet, Albert Aliaga, president de l’Hiopos Lleida, una vegada que s’havien esgotat els 4.500 abonaments que el club ha posat a la venda per a aquesta temporada vinent. Com era previsible, en poques hores es van despatxar els últims 40 abonaments que faltaven per arribar a l’objectiu que l’entitat es va marcar el 28 de maig, dia en què es va presentar la nova campanya d’abonats.

Tancat el termini exclusiu perquè els abonats de la passada temporada renovessin el carnet, ho van fer 3.865, amb la qual cosa dimecres, primer dia de venda per als aficionats que es donaven d’alta per primera vegada, quedaven disponibles poc més de 600 abonaments. Aquell dia es van vendre gairebé tots, tancant la jornada amb 4.460 i ahir es van esgotar.

Aliaga destacava també la celeritat amb què s’havien produït les vendes, que no eren només presencials. “Dimecres, als 20 minuts d’obrir la venda ja se n’havien comprat més de 200 d’online”, va assenyalar. “Esperàvem vendre’ls tots, però no hem tingut temps de res, ha estat molt ràpid.”

Pel que fa als motius d’aquesta espectacular demanda, ho té clar. “Hi ha molta gent que l’any passat no va es poder fer abonat, o perquè només en vam posar 4.000 a la venda o perquè no va voler fer-ho, però sí que venien a veure partits i l’ambient els va agradar. Qui ve al Barris Nord i viu aquesta experiència, repeteix”, va afegir.

En referència als motius pels quals el club va decidir, i ara s’ha comprovat l’encert, augmentar de 4.000 a 4.500 el límit d’abonaments, explica que “primer perquè vam veure que molta gent ens comentava que s’haurien abonat i es van quedar fora. També vam veure que en alguns partits el pavelló no s’omplia.

I volem que aquesta temporada estigui ple en cada partit, encara que l’augment d’abonats suposi un decreixement en la venda d’entrades”. La mitjana d’assistència aquesta primera temporada a l’ACB, no obstant, va ser del 90 per cent de l’aforament.

Admet també que aquest èxit suposa alhora “una gran responsabilitat”. “Som al capdavant d’una nau en què la gent confia. Tenim ambició total, però també els peus a terra, perquè la segona temporada és també difícil i tornarem a ser un dels equips amb menys pressupost”, tot i que per a aquesta temporada que ve augmenti fins als 5 milions.

El club, interessat en Ibou Badji i Atoumane Diagne



El club tempteja el mercat per fer les primeres incorporacions i ha fixat l’interès en els pivots Ibou Badji i Atoumane Diagne, tots dos senegalesos i formats al Barça, per la qual cosa ocupen plaça de jugador de formació.

El club lleidatà sap que els dos tenen molts pretendents i esperen una resposta en els propers dies.

Badji, de 22 anys, ja va passar pel Força Lleida en la temporada 2021-22, com un dels primers cedits pel conjunt blaugrana i va fer una mitjana de 8,4 punts i 4,2 rebots en 31 partits a la LEB Or.

Després va posar rumb als Estats Units, on va arribar a debutar a l’NBA amb els Portland Trail Blazers. El tram final d’aquesta campanya va tornar al bàsquet espanyol, amb un pas testimonial pel Tenerife.

r la seua part, Diagne, de 28 anys, ha deixat el Leyma Corunya després de quatre temporades, aquesta última a l’ACB, amb 6,3 punts i 3,5 rebots de mitjana en 13 minuts.