“El Barça està preparat per pagar una clàusula”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Joan Laporta va assegurar ahir que “el Barça està preparat per, si una oportunitat del mercat comporta pagar una clàusula, fer el que correspongui”. El president va fer referència a les explicacions que l’Athletic ha demanat a LaLiga sobre la salut financera blaugrana, després que Deco digués públicament que vol fitxar Nico Williams. “Com que no tenim res a amagar a nosaltres que ens fiscalitzin, no hi ha problema. Però sí que volem que tothom es tracti llavors amb la mateixa vara de mesurar que dieu. No ens sentim ni perjudicats ni perseguits. Nosaltres, a la nostra”, va assegurar als mitjans abans de participar en la Koeman Cup by Fundació Sportium, torneig de golf i pàdel solidari organitzat per Ronald Koeman.

Pel que fa a LaLiga, el dirigent va insistir que el club està fent “tot el que cal” per estar en aquesta norma del 1:1 que facilita el fitxatge i la inscripció de jugadors, i va lamentar que altres clubs acudeixin a la patronal a demanar dades que són confidencials. “El que fa el Barça, concerneix el Barça i LaLiga és sabedora que els comptes dels clubs tenen un grau de confidencialitat important. Estem donant compliment a tots els requisits que ens exigeix LaLiga i al fair play per poder aprofitar oportunitats del mercat”, va recalcar.

Refinançament per 424 milions

D’altra banda, el Barça ha tancat una emissió de bons per un valor de 424 milions d’euros que, segons va anunciar ahir, permet refinançar una part significativa del deute relacionat amb l’Espai Barça abans que el primer equip masculí torni oficialment a l’Spotify Camp Nou, el proper 10 d’agost per al Trofeu Joan Gamper.

Amb això ha pogut reconvertir amb la mateixa estructura financera ja existent un total de 424 milions d’euros de deute utilitzat per a la construcció del nou Spotify Camp Nou. Un deute que vencia inicialment el 2028 i que ara començarà a tornar-se el 2033 i s’acabarà de pagar el 2050.

També Javier Tebas va parlar del conflicte entre Athletic i Barça i va assegurar que “és obligació” de LaLiga vetllar perquè tots els clubs compleixin el fair play financer.