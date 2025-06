Marc continua regnant els dissabtes

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Marc Márquez (Ducati) ha conquerit la victòria en la cursa a l’esprint de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos, desena prova del Mundial de motociclisme, després de remuntar des de la quarta posició de sortida, i consolida el seu lideratge davant Àlex (Ducati Gresini), segon aquest dissabte, firmant un nou doblet dels germans de Cervera en una esprint.

Ni les dos dures caigudes sofertes divendres, les primeres de les quals li va produir una contusió del tríceps del braç esquerre amb compressió del nervi cubital, ni partir des de la quarta plaça van frenar al vuit vegades campió del món, que només va necessitar la primera volta per passar a liderar la prova, en la qual finalment es va imposar per davant d’Àlex Márquez i de Marco Bezzecchi (Aprilia), segon i tercer respectivament.

Així, en suma la seua novena victòria a l’esprint del curs, en deu curses, per sumar ja 282 punts en la general del Campionat del Món, 43 més que el seu germà –que ha pujat al podi en les deu esprints del campionat, amb nou segons posats i una victòria a Silverstone, l’única que no ha sumat el seu germà) i 117 més que el seu company d’equip, l’italià Francesco Bagnaia (Ducati). El també transalpí Franco Morbidelli (Ducati), novè aquest dissabte, és quart a 153.

En una magnífica sortida, el líder del campionat, que partia quart, es va posar en paral·lel al 'poleman', el francès Fabio Quartararo (Yamaha), i ja en l’última corba d’aquesta volta inaugural va passar a comandar la prova, una posició que ja no abandonaria en les 13 voltes que van compondre la cursa curta.

També Àlex, per darrere, aconseguia trobar el buit per sobrepassar l’italià Francesco Bagnaia (Ducati) i, un gir més tard, al 'Diable' per situar-se segon. Marco Bezzecchi, per la seua part, també superava poc després al seu compatriota i a Quartararo i s’aixecava a la tercera plaça.

A poc a poc, els germans Márquez van anar deixant enrere els seus rivals i van marxar sols a la recerca del triomf; el petit va lluitar per superar-lo, però l’octocampeón del món es va defensar per celebrar la novena victòria a l’esprint en els deu Grans Premis celebrats fins ara -l’altre, d’Alex-. Quartararo, mentrestant, se’n va anar a terra a quatre voltes per al final.