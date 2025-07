El Mundialito Draft defineix els aspirants pel títol

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Mundialito Draft 2025 afronta avui la seua última jornada de competició, amb Mali, Catalunya, França i el guanyador del Marroc-Nigèria (que s’estava jugant al tancament d’aquesta edició) com a aspirants al títol. Mali i Catalunya es mesuraran en la primera semifinal després de batre, respectivament, Argentina i Espanya en els penals, mentre que França va superar a Guinea (0-1) i buscarà l’última plaça a la final davant del guanyador de l’últim encreuament de quarts, que va tancar una maratoniana jornada en el Ramón Farrús. Al matí es va jugar l’últim partit de la fase de grups, corresponent al grup A, en què Espanya va empatar a zero davant de Guinea, la qual cosa va provocar que Brasil fos la primera eliminada del torneig. Després, es va jugar la repesca entre els tercers dels grups B i C, Itàlia i Nigèria, a la recerca de l’última plaça per a quarts de final, que es va acabar emportant la selecció africana en els penals (4-3) després d’empatar a dos en el partit.

Abans que arranquessin les eliminatòries, cada una de les vuit seleccions que van avançar a quarts de final es va poder reforçar amb dos jugadors dels conjunts eliminats, Brasil i Itàlia, fent ús del draft, un altre dels incentius del torneig perquè els jugadors més destacats poguessin continuar competint.

A la tarda va ser el torn de les eliminatòries, que van arrancar més tard de l’esperat per les altes temperatures. El primer encreuament va enfrontar aArgentina i Mali, en un partit que els sud-americans van arribar a guanyar per 2-0 passada l’hora de joc, però Mali va empatar a dos amb dos gols ràpids (2-2) per forçar els penals, on es van endur el pas per 3-4. Després es va disputar el Catalunya-Espanya, que també es va definir en els penals després de l’1-1 amb triomf català per 5-4. Posteriorment, França va guanyar el bitllet per a semis gràcies a un gol de Yilson Barguero (0-1), que va valer per eliminar Guinea.