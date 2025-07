Nico Williams dona facilitats al Barça per al seu fitxatge

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El fitxatge de Nico Williams pel FC Barcelona es troba en la fase decisiva després d’haver assolit un acord en termes salarials i durada del contracte. El club blaugrana té a punt el desemborsament per abonar la clàusula de rescissió valorada en 58 milions d’euros més l’IPC, un pagament que s’efectuarà íntegrament abans del proper 9 de juliol. La disposició de l’extrem internacional ha estat fonamental per desbloquejar una operació que l’estiu passat va resultar inviable.

L’entitat catalana i el futbolista han aconseguit establir ràpidament les condicions econòmiques de l’acord, amb importants facilitats per part de Nico Williams per adaptar-se a l’estructura salarial del Barça. Aquesta predisposició evidencia l’interès del jugador per vestir la samarreta blaugrana i ha estat determinant per aconseguir la seua inscripció a LaLiga. El club blaugrana compta amb la capacitat financera necessària per executar directament el pagament a l’Athletic Club sense necessitat de negociacions intermèdies.

Mentre avança l’operació als despatxos, la tensió s’ha traslladat als carrers de Bilbao. Durant la matinada d’ahir dissabte, el mural de l’artista Carlos López que representa els germans Williams, Iker Muniain i De Marcos va patir un nou atac vandàlic. Els agressors van pintar el rostre de Nico amb traços blaus i la inscripció “rata de merda”, provocant la immediata reacció de l’Athletic, que va finançar la restauració de l’obra. Després d’aquest segon acte vandàlic, l’Athletic va emetre un comunicat a través de les seues xarxes socials manifestant la seua postura: “Defensarem la nostra identitat i valors en tot moment, en tot lloc i tantes vegades com sigui necessari”. Aquest mural ve a ser una pintura en homenatge als lleons que van guanyar la Copa fa un any a La Cartuja. L’artista, això sí, va donar un protagonisme major a la presència dels germans Williams, no només per la seua tasca sobre la gespa sinó per la seua transcendència social. L’entitat blanc-i-vermella també ha elevat queixes davant LaLiga per les circumstàncies que envolten aquest traspàs, tot i que sense poder impedir la sortida de la seua estrella si s’abona la clàusula establerta.

Lamine Yamal ja té permís per coquetejar amb el dorsal 10 que queda lliure al Barça i que ningú no dubta que lluirà ben aviat. En una story d’instagram, Lamine va publicar una imatge de Diego Armando Maradona amb la samarreta del Barça que va vestir entre els anys 1982 i 1984, amb el 10 a l’esquena.

Ronald Araujo ja està de tornada a Barcelona després de passar unes setmanes de vacances a l’Uruguai, on va aprofitar per casar-se amb la seua parella Abigail Olivera, i aquesta propera setmana té la intenció de posar-se a treballar per arribar en plenitud a l’inici de la pretemporada. Hansi Flick ha convocat la plantilla per passar les revisions mèdiques el proper 13 de juliol .

El director esportiu del Barça, Deco, va anunciar fa uns dies que el club estava en disposició d’emprendre “dos, tres o quatre fitxatges” per completar la plantilla, un dels quals pot ser l’anglès Marcus Rashford, que pot jugar en banda o de davanter centre.