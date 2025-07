Piñol i Tiffon guanyen la Tres Tossals més multitudinària

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Cursa dels Tres Tossals va celebrar ahir la vuitena edició a Alcoletge, que va resultar ser la més multitudinària de la història de la prova, amb 870 participants, 500 en la modalitat de marxa, de 5,5 quilòmetres, i 370 en les dos curses, de 10 km i de 5,5 km.

Albert Piñol (Finques Prats Runners) i Alicia Tiffon (AA Xafatolls) van ser els guanyadors de la carrera llarga, la que passa pels tres turons que donen nom a la prova: el Tossal dels Morts, on comencen i acaben els recorreguts, el Tossal de la Nora i el de l’Agustinet, exclusiu per a la prova afluixa.

A més, al de la Nora hi ha un dels distintius més importants de la Cursa dels Tres Tossals, perquè allà el recorregut de totes les proves passa per dins d’una trinxera de la Guerra Civil Espanyola per quarta edició consecutiva.

Piñol va ser el primer a creuar la meta de la cursa de 10 quilòmetres, amb un temps de 36:39. Albert Camarasa (Pedala.cat) va pujar al segon calaix del podi (39:36), amb un escàs marge sobre el tercer classificat, l’independent Jordi Santaulari (39:52). En la categoria femenina, Tiffon va dominar amb una marca de 45:33, al davant de les independents Pilar Comella, segona (47:54), i Alba Noguera, tercera (48:01).

En la prova de 5,5 quilòmetres, el vencedor va ser Albert Marsol, que va completar el recorregut en 19:53, mentre que en la categoria femenina es va imposar Estel Jordan (23:02).

L’esdeveniment també va tenir un component solidari, amb una recollida de roba esportiva destinada als camps de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria).