Pole incontestable de Lando Norris a Àustria al davant de Leclerc

El britànic Lando Norris (McLaren) va aconseguir ahir, al davant del monegasc Charles Leclerc (Ferrari), una incontestable pole position del Gran Premi d’Àustria, onzena parada del Mundial de Fórmula 1. Amb un impressionant crono de 1:03.971, mig segon més ràpid que el pilot de la Scuderia, Norris es va adjudicar la dotzena pole de la seua carrera i la tercera de la temporada, mentre que el seu company d’equip i líder del campionat, l’australià Oscar Piastri (McLaren), començarà tercer, compartint fila amb el britànic Lewis Hamilton (Ferrari), mentre que el vigent campió, el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), partirà setè.

Mentrestant, Alonso va interrompre una ratxa de quatre grans premis seguits assolint la Q3 després de quedar-se només a 76 mil·lèsimes de l’italià Kimi Antonelli (Mercedes), que va tancar el top 10 en la Q2. Pitjor li van anar les coses a Sainz, que ja enllaça tres cites seguides sense passar de la Q1. “Hi ha danys al cotxe, és inconduïble en frenada, no hi ha càrrega en alta velocitat”, va avisar el madrileny per ràdio després de firmar el dinovè temps.

Els dos McLaren van allargar el seu diumenge en els entrenaments lliures i van liderar amb comoditat tant la Q1 com la Q2, amb Norris sempre al davant. Tot just començar la definitiva tanda, el britànic va marcar un 1:04.492 amb el qual va superar en tres dècimes el seu company de garatge, i gairebé amb el temps complert, després que Leclerc superés el líder del Mundial, va millorar encara més el registre per aixecar el seu 1:03.971 a dalt de tot de la taula de temps i firmar una pole incontestable, amb què provarà de retallar avui els 22 punts que el separen de Piastri a la general.

n L’aranès Mari Boya va completar ahir una gran actuació en l’Esprint Race de l’F3, remuntant des de la catorzena posició de sortida fins a travessar la meta en una destacada sisena plaça. El pilot de Les (Campos Racing) va aprofitar incidents com el xoc entre Wurz i Badoer per avançar posicions, i abans de la sortida del cotxe de seguretat ja es va situar vuitè després d’avançar Callum Voisin. En l’última volta va superar Rafael Câmara i Martinius Stenshorne per situar-se sisè amb un gran doble avançament, just al darrere dels seus companys d’equip Nikola Tsolov (4t) i Tasanapol Inthraphuvasak (5è).