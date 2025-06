El PSG de Luis Enrique apallissa l’Inter de Miami, malgrat Messi

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El París Saint-Germain de Luis Enrique, vigent campió de la Champions i clar candidat a emportar-se aquest Mundial de Clubs, va ser el botxí de l’Inter de Miami de Leo Messi. Els francesos no van donar lloc a la sorpresa i van golejar ahir per 4-0 els nord-americans, aconseguint així el bitllet per als quarts de final.

En la primera meitat, un vendaval parisenc va fuetejar el Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, la casa dels Atlanta Falcons de l’NFL i l’Atlanta United de l’MLS, que va ser testimoni del joc devastador i asfixiant dels pupils de Luis Enrique, els quals no van tenir compassió amb l’astre argentí, que va ser company de molts d’ells entre 2021 i 2023. Joao Neves va obrir el marcador al minut 6 i va tornar a marcar al 39, fase que els seus van aprofitar per sentenciar el partit amb un gol a pròpia meta de Tomás Avilés i el gol definitiu de Hakimi en l’afegit del primer temps (4-0). Després del pas pels vestidors, el PSG va abaixar una marxa i Messi va poder començar a brillar, demostrant que continua mantenint aquest talent que li ha valgut per aconseguir vuit pilotes d’or. L’argentí ho va intentar per tots els mitjans: assistint, rematant i rematant de cap, però, més pels altres que per ell, va ser incapaç de retallar distàncies.

Amb aquest triomf, el campió d’Europa s’unirà al Palmeiras i el Chelsea en els quarts de final. Aquest últim ho va aconseguir després d’imposar-se per 1-4 al Benfica en la pròrroga, després que el partit se suspengués durant dos hores per una tempesta elèctrica al minut 87. D’altra banda, a quarts, els de Luis Enrique s’enfrontaran al guanyador del Flamengo-Bayern de Múnic, en joc durant el tancament d’aquesta edició.