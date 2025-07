Àlex Márquez, operat amb èxit de la fractura a la mà soferta a Assen

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Àlex Márquez va ser operat aquest diumenge passat de la fractura a la mà esquerra que va patir durant el Gran Premi dels Països Baixos. “La intervenció quirúrgica per a la fractura subcapital del segon metacarpià de la mà esquerra s’ha completat amb èxit. Es proporcionaran més actualitzacions sobre la recuperació d’Àlex Márquez en els propers dies”, va anunciar el seu equip en un missatge a la xarxa social X passades les dotze de la nit.El pilot de Cervera, segon a la general del Mundial, va tenir un desafortunat final a Assen quan se’n va anar a terra en una acció de cursa amb Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) i, després de les proves mèdiques, se li va diagnosticar una fractura a la mà esquerra per la qual va passar per quiròfan diverses hores després.

Es desconeix si el petit dels germans Márquez serà a la pròxima cita del Mundial de MotoGP, prevista per d’aquí a dos setmanes, el 13 de juliol, a Alemanya. Si finalment no hi arribés a temps, el seu germà Marc tindria una oportunitat d’or per pràcticament sentenciar el Mundial. A dia d’avui, el vuit vegades campió del món és líder destacat amb 68 punts de renda sobre Àlex i ni més ni menys que 126 sobre Pecco Bagnaia, tercer.