Acord entre la Fundació del Mollerussa i Wala Sports

La Fundació Esportiva Joventut Mollerussa ha firmat un acord de col·laboració amb Wala Sports per quatre anys. Hi van assistir el director de Wala Sports, Bruno Querol, i el responsable comercial, Roger Martín. Per la Fundació hi van ser el president, Josep Gatnau, i el secretari, Josep Maria Alcalà. Wala es converteix en el proveïdor tècnic oficial de la FEJ Mollerussa i del CFJ Mollerussa, que ahir va anunciar el fitxatge de Pol Canillo.