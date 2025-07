Espanya arranca amb golejada

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Espanya va arrasar Portugal 5-0 en el seu debut a l’Eurocopa de Suïssa, ahir a l’Estadi Wankdorf de Berna, en un partit que va sentenciar amb el doblet d’Esther González i els gols de Vicky López i Alèxia Putellas a la primera part i que va arredonir amb un gol en el temps afegit de Cristina Martín-Prieto per posar-se líder del Grup B. Espanya amb prou feines va tenir dificultats en l’estrena en un torneig on parteix com una de les candidates al títol. Va encarrilar molt aviat el xoc i el va liquidar abans del descans per jugar amb més calma la segona meitat i sumar sense problemes els primers tres punts.

Espanya no va trobar a faltar Aitana Bonmatí, acabada de recuperar d’una meningitis vírica i que després de començar a la banqueta va sortir al camp en el minut 81, ni Cata Coll, amb una amigdalitis durant la setmana. Una altra bona notícia va ser que, després de nou partits, la selecció va deixar la porteria a zero.

Malgrat aquestes absències, les coses no es van igualar gaire a l’Stadion Wankdorf de Berna, on l’emoció es va acabar molt aviat ja que als set minuts el marcador reflectia un 2-0 que va ser una llosa per a les portugueses. En el minut 2, no van tirar bé el fora de joc i Esther González va demostrar les seues condicions de 9 per baixar una bona passada d’Olga Carmona i batre Pereira.

Sense que Portugal pogués assentar-se, la jove Vicky López, de nou substituta de l’actual Pilota d’Or com davant del Japó, va empènyer una passada de la mort de Caldentey per celebrar de la millor manera possible el seu debut en un gran torneig internacional a les portes dels 19 anys, convertint-se en la golejadora espanyola més jove en una Eurocopa superant Alicia Fuentes, que va marcar el 1997 amb 19 anys i 33 dies. Alèxia i Ester González van fer el 4-0 abans del descans i després d’una segona part plàcida el 5-0 va arribar en el temps afegit. El pròxim matx serà dilluns, dia 7, davant de Bèlgica.