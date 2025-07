Àger serà la capital mundial de l’ala delta del 13 al 26

El Campionat Mundial d’Ala Delta convertirà Àger en la capital mundial d’aquest esport durant dos setmanes. Del 13 al 26 de juliol, el coll d’Ares reunirà 149 pilots procedents de 32 països en una competició que inclourà les especialitats de classe 1 flexibles (categories masculina i femenina) i classe 5 rígides. Els equips nacionals podran comptar amb fins a sis representants, encara que per a la puntuació final només es computaran els resultats dels tres millors de cada país. A l’acte de presentació a la Diputació van assistir el diputat de Salut i Esports, Òscar Martínez; l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, i el membre de l’organització Joel Mirón. Aquest, que formarà part de l’equip espanyol, va destacar que “la zona d’Àger està reconeguda a nivell internacional per les seues condicions òptimes per a la pràctica del vol lliure” i ofereix un escenari excepcional per comptar amb prop del 90% de dies aptes per volar durant el període de competició, un percentatge molt superior al d’altres seus. A més, va subratllar que “l’orografia, orientada al sud i amb 1.000 metres de desnivell, permet als participants sortir en qualsevol direcció” i disposa de zones segures per aterrar sense gaires edificacions. Val a recordar que Mirón va aconseguir el tercer lloc amb l’equip espanyol en el Campionat d’Europa de 2012 a Turquia.

La cerimònia inaugural tindrà lloc a la Col·legiata de Sant Pere. Com va explicar Mireia Burgués, “volem que es vegi que a més del vessant esportiu també disposem d’un gran patrimoni cultural”. L’acte inclourà una cercavila, música en viu, desfilada de banderes i països, i un correfoc amb espectacle pirotècnic que il·luminarà el cel nocturn per marcar l’inici d’aquest esdeveniment únic.

Paral·lelament a la competició, els visitants podran disfrutar de tallers, demostracions, una fira i mercat artesanal, així com diverses activitats recreatives i turístiques. La localitat d’Àger ja va acollir un Campionat del Món de parapent el 1995, del qual es compleixen ara 30 anys, i el 2024 va organitzar el Premundial com a preparació per a l’esdeveniment d’aquest any, consolidant-se com un referent internacional per als amants del vol lliure.