Cata Coll també serà baixa demà contra Bèlgica

La selecció espanyola femenina es va exercitar ahir a l’estadi Juan Antonio Samaranch de Lausana per preparar el segon partit de l’Eurocopa, demà davant de Bèlgica, en una intensa, dura i llarga sessió que va durar una hora i mitja en què no van participar Cata Coll ni Alba Redondo. Coll, que arrossega una amigdalitis, va empitjorar de la malaltia a la prèvia del debut contra Portugal i encara no està recuperada, mentre que Alba Redondo arrossega unes molèsties a la cuixa dreta. Aitana Bonmatí, ja recuperada de la meningitis vírica i després de jugar els últims deu minuts del partit davant de Portugal, es va exercitar amb normalitat.

La sessió dirigida per Montse Tomé es va centrar en exercicis físics, tècnics i tàctics de cara a enfrontar-se demà a Bèlgica a Thun en el segon partit de la fase de grups en el qual la selecció buscarà sumar uns altres tres punts per seguir líder del Grup B. Aquest va ser l’últim entrenament al camp base de Lausana, abans de desplaçar-se a Thun per a l’entrenament oficial a l’Arena Thun.

D’altra banda, ahir va entrar en lliça el Grup D. Països Baixos no va donar opció al debutant Gal·les i el va derrotar 0-3 en un partit en què Miedema va marcar el seu gol 100. França, per la seua part, va superar 2-1 Anglaterra.