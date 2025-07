Domini forà a Aran

Publicat per SegreAgències Creat: Actualitzat:

Els carrers de Vielha van tornar a vibrar tres anys després amb l’arribada a meta dels guanyadors de la VDA, la distància reina de la trail HOKA Val d’Aran by UTMB® les dos anteriors edicions de la qual van haver de cancel·lar-se en plena disputa per les inclemències meteorològiques. La prova tampoc va estar exempta aquest any d’incidències, ja que l’organització va optar per un recorregut alternatiu a causa de les previsions de pluja i tempestes que podien posar en perill la seguretat de tots els participants, voluntaris, personal de suport i públic assistent, i per això la prova va passar dels 163 quilòmetres originals amb 10.000 metres de desnivell positiu a 142 i 7.250. Ja des de la sortida, que es va prendre a les 16.00 hores de divendres des de Vielha, els 652 participants van haver de suportar una intensa pluja. A les 8.25 d’ahir, després de 16 hores, 25 minuts i 48 segons de recorregut, el francès Arthur Joyeux-Bouillon tocava la campana convertint-se en el tercer campió en la història d’aquesta prova. “Estic molt content, molt emocionat, perquè és increïble venir aquí i tocar la campana. És impressionant córrer tota la nit per la Val d’Aran”, va assenyalar l’atleta gal. El segon lloc va ser per a l’argentí Santos Gabriel Rueda, que va completar el traçat en 16h.53:56, mentre que l’alacantí Arnau Seguí va completar el podi (17h.13:03).

En la categoria femenina la guanyadora va ser la belga Laura Van Vooren, amb un temps de 20h.26:37. “Estic molt feliç perquè només volia venir a la cursa i donar-ho tot, i així ha estat. Avui –ahir– és el millor dia de la meua vida esportiva”, va indicar la corredora de Bèlgica. Darrere d’ella va entrar a meta la xinesa Yuanyuan Wu, en un temps de 20h.38:22, que també es mostrava emocionada. “Només volia acabar i estic molt feliç. No tenia gens de confiança en mi mateixa. He estat recuperant-me d’una lesió durant un any i he patit molt. Només volia que acabés. Però finalment he lluitat per mi mateixa i m’he guanyat a mi mateixa. És la meua tercera vegada aquí, estimo tant la Val d’Aran que ara soc local, m’he mudat aquí. Gràcies, Vielha!”, confessava emocionada la quarta finalista de la CDH el 2024 i cinquena del PDA el 2023. La romanesa Anva Cinde completava el podi en 22h.11:23. “Fa dos setmanes em vaig trencar el radi i he corregut amb un bastó i amb un braç. Quedar en tercera posició ha estat una sorpresa. Vaig venir amb un top 10 en ment per anar a Chamonix. Em feia mal tot, però cada vegada que veia la meua família se me n’anaven els dolors”, va assenyalar.

Ahir també es va disputar, al pla de Beret, les curses SKY, de 15 km i 800 metres de desnivell. El primer lloc va ser per al valencià Álex García Carrillo, que va travessar la meta en 1h.11:30. El van acompanyar al podi Adrián Ivars, que va entrar gairebé 5 minuts després (1h.15:52), i Andrés García Blanco, que ho va fer amb sis minuts de retard. En categoria femenina Rosa Lara Feliu va ser la més ràpida (1h.24:43), seguida de Núria Tarragó, campiona de la SKY el 2024 (1h.33:17), i Cristina García (1h.34:19). La SKY Promeses, per a edats compreses entre 16 i 19 anys, la van guanyar Flavien Brulin i Judith Soriano.