La Lips League Junior reuneix 13 equips en la segona edició

L’equip Team 13, de Lleida, guanyador de la fase or.

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Amb la participació de 13 equips de les categories benjamí i aleví, s’ha celebrat a Artesa de Segre la segona edició de la Lips League Júnior. En la fase or el triomf va ser per al Team 13, de Lleida, que va superar a la final el Bitxus Team, de Manresa, en els llançaments de penal (2-1), després que el temps reglamentari acabés amb emptat (0-0).

Pel que fa a la fase plata, la victòria va ser per al Iesso Team, de Guissona, que va superar a la final el Dream Team Jr, per 5-0. La competició compta també amb un campionat sènior, que aquest any arriba a la tercera edició i que començarà el proper dia 19 i que presenta un rècord d’equips inscrits, 19, superant els 15 de l’any passat.