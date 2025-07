Xavier Bartolo, director esportiu de l’Atlètic Lleida: “És un projecte sòlid, ningú no ens ha regalat res”

“No entendria que el projecte de Segona RFEF que hi ha a la ciutat no jugui al Camp d’Esports.” L’endemà de l’adjudicació de la plaça del Lleida CF a l’Atlètic Lleida, el director esportiu d’aquest club, Xavier Bartolo, va sortir a defensar la legitimitat de les seues aspiracions. “És una cosa anecdòtica que sortís a subhasta la plaça del Lleida CF, nosaltres simplement hem aprofitat la situació que es va presentar davant nostre”, va declarar Bartolo, que considera que un projecte d’aquest nivell hauria d’utilitzar l’estadi principal de la ciutat, encara que va reconèixer que aquesta decisió “no depèn de nosaltres” (vegeu el desglossament).

Bartolo va destacar la importància de mantenir un equip referent per als joves futbolistes de la província. “Només hi ha dos projectes sòlids al futbol lleidatà actualment: el del Mollerussa a Tercera RFEF i el de l’Atlètic Lleida a Segona RFEF”, va explicar, afegint que aquesta realitat resulta “insuficient per a Lleida”.

Bartolo va valorar el treball realitzat pel seu club per arribar a categories superiors, recordant que “ningú no regala res”, malgrat que només ha ascendit esportivament en una ocasió.

Bartolo no va dubtar a fer una crida als aficionats del futbol lleidatà. “Els convido que se sumin al nostre projecte per tornar Lleida al futbol d’elit”, va manifestar. Va reconèixer les dificultats per generar massa social que té l’Atlètic Lleida “havent partit de Primera Catalana” i va abordar l’animadversió generada cap al seu club, defensant que “s’ha aconseguit crear un relat que no té cap fonament”.

De cara a la temporada 2025-2026, l’Atlètic Lleida aspira a “quedar en una situació còmoda” com a primer objectiu. Pel que fa al pressupost, Bartolo va avançar que “serà més elevat que a Tercera RFEF” encara que sense atansar-se “als pressupostos més alts del grup”.

Bartolo, que va tenir una llarga vinculació personal amb l’extinta UE Lleida, també va voler abordar aquest tema. “La UE Lleida desafortunadament per a tothom va desaparèixer el 2011. Va ser una gran pena”, va recordar. “Vaig ser-hi des dels 10 anys fins als 27. Vaig viure-hi experiències que no les he viscut en cap altre lloc”, va afegir, mentre va diferenciar aquell projecte de l’actual Atlètic Lleida. “Intentarem emular si podem la que va ser la UE Lleida, però no pretenem imitar ningú sinó fer les coses bé i construir el nostre camí”, va acabar Bartolo, destacant l’estabilitat i èxit del projecte de l’Atlètic Lleida fins a la data.

La Paeria i el Lleida CF tenen previst reunir-se aquest matí

ui està prevista una reunió entre representants de la Paeria i del Lleida CF en la qual podrien llimar-se asprors, tal com va ocórrer l’última vegada que van dialogar el passat 20 de juny quan el to va ser més cordial en contrast amb els xocs que s’havien produït entre les dos parts anteriorment. Un dels temes a tractar és el de l’ús del Camp d’Esports. Val a recordar que el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Lleida va desestimar l’execució provisional de la sentència que resol el conveni per l’ús de l’estadi que va demanar la Paeria. I l’ajuntament ha apel·lat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).