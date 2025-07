Flick comunica a Ter Stegen que no serà titular i que se’n pot anar

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona està cada vegada més a prop de poder operar sota la norma del 1:1, la qual cosa li permetria incorporar nous jugadors amb més normalitat. Tanmateix, entre els requisits marcats per assolir aquest objectiu figura la venda d’algun element significatiu de la plantilla actual, tant per alliberar massa salarial com per ingressar diners amb el traspàs. En aquest context, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha pres una decisió dràstica: comunicar a Marc-André ter Stegen que no serà el porter titular aquesta temporada. Per al Barça, la venda ideal seria la del porter de 33 anys, especialment després d’haver-se assegurat el relleu generacional amb l’exespanyolista Joan García.

Malgrat que Ter Stegen compta amb un gran prestigi en els principals campionats europeus i és titular en la selecció alemanya, la seua edat podria limitar la xifra del traspàs. No obstant, la marxa alliberaria una important quantitat de massa salarial, ja que és un dels futbolistes més ben pagats de l’actual plantilla culer. El problema rau en el fet que el porter, el contracte del qual expira el 2028, no té intenció de marxar. El club respectarà si vol quedar-se, però no serà titular.

En l’àmbit econòmic, el FC Barcelona continua treballant per millorar la seua situació financera i, segons informen diversos mitjans africans, hauria assolit un important acord de patrocini i col·laboració per promocionar turísticament la República Democràtica del Congo. L’acord, valorat en uns 10 milions d’euros anuals durant tres temporades, permetria al club blaugrana lluir a la màniga de la samarreta el lema RDC, el cor d’Àfrica, generant així ingressos addicionals que ajudarien l’entitat a continuar millorant la seua delicada situació econòmica.