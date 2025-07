L’AEM fitxa la davantera aragonesa Carlota Acín

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’AEM va anunciar ahir la incorporació de la jove promesa aragonesa Carlota Acín Casajús per reforçar la línia ofensiva de cara a la temporada vinent. La davantera, nascuda a Sabiñánigo (Osca) el 2 d’octubre del 2006 i amb tan sols 18 anys, arriba procedent del Reial Oviedo Femení, amb el qual ha aconseguit l’ascens a Primera RFEF amb 6 gols al seu historial.

Formada a la base del Saragossa CFF, en què va militar fins al 2022, Acín ha seguit una trajectòria ascendent en els últims tres anys. Després de passar per la SD Osca B en la temporada 2022-2023, l’atacant va fer el salt al Còrdova CF a la campanya 2023-2024, on va despuntar amb 15 gols, la qual cosa li va valer per fitxar posteriorment pel conjunt d’Oviedo, en què ha romàs fins a incorporar-se al club lleidatà.

Durant l’etapa al conjunt asturià, Carlota Acín ha participat durant la temporada 2024-25 en un total de 28 partits, dels quals 7 van ser com a titular i 25 entrant des de la banqueta. L’aragonesa ha acumulat 729 minuts de joc, la qual cosa representa una mitjana de 22 minuts per partit, prou temps per demostrar la seua capacitat golejadora amb sis dianes, malgrat que no va registrar assistències.

Caracteritzada com una atacant de gran qualitat tècnica, Acín destaca per una excel·lent visió de joc i un potent xut. Aquestes qualitats, unides a la seua joventut i projecció, la converteixen en un fitxatge estratègic per al projecte esportiu de l’AEM, que busca reforçar-se amb talent jove però contrastat per afrontar els reptes de la pròxima temporada amb garanties.

El de Carlota Acín és el quart fitxatge del conjunt lleidatà per a la temporada 2025/2026, després de les arribades de la central de l’Atlètic Balears Paula Rojas, la jugadora malaguenya de banda María Amaya (procedent de l’Elx CF) i la davantera soriana Marta Charle (procedent del CD Getafe), dins d’un important procés de renovació de la plantilla. En total, el club lleidatà té previst incorporar entre nou i onze cares noves.