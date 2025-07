El València Bàsquet cedeix a l’aler Millán Jiménez a l’Hiopos Lleida

Publicat per Creat: Actualitzat:

L’aler espanyol Millán Jiménez, de 22 anys 1,99 metres, jugarà cedit la pròxima temporada a l’Hiopos Lleida de la Lliga Endesa procedent d’un València Bàsquet que l'ha renovat però que continua apostant pel seu creixement actual lluny del club 'taronja', ja que ha jugat cedit anteriorment en el San Pablo Burgos i en l’Obradoiro.

"València Bàsquet ha assolit un acord amb l’Hiopos Lleida perquè l’exterior Millán Jiménez (1.99m, Calahorra, 16/09/2002, 22 anys) jugui en qualitat de cedit a l’equip català la pròxima campanya 2025-26", ha anunciat el club 'taronja' en un comunicat.

Fa unes setmanes el jugador riojà va ampliar el seu contracte amb el club valencià fins el 30 de juny de 2028 i la temporada que ve tindrà l’oportunitat de continuar "creixent i guanyant experiència" a la Lliga Endesa de la mà d’un Hiopos Lleida que viurà la seua segona campanya consecutiva en la màxima categoria.

Jiménez encadena una nova cessió després d’haver passat per Monbús Obradoiro en LEB Oro la passada campanya, on va disputar 42 partits amb una mitjana de 8,9 punts amb un 42,1% en triples, 3,6 rebots i 1,4 assistències per a 10,2 crèdits de valoració en alguna cosa menys de 20 minuts sobre la pista.

L’aler va arribar a l’entitat 'taronja' el 2018 com a júnior de primer any, va debutar amb la primera plantilla en un partit de l’Eurolliga 2019-20 i va arribar a jugar 35 partits amb el primer equip 'taronja', però una lesió de turmell va truncar la seua progressió i en els dos últims cursos va jugar cedit en la LEB Or amb San Pablo Burgos i Monbús Obradoiro.