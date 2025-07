El campió torna al treball

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Barça va arrancar ahir la nova temporada 2025/2026. Els campions de la Lliga, la Copa del Rei i la Supercopa d’Espanya es van tornar a veure les cares a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per passar les revisions mèdiques i avui tornaran a posar-se a les ordres d’un Hansi Flick que ha preparat una doble sessió per al primer entrenament del curs, tònica que s’estendrà durant les properes setmanes.

Tots els jugadors del primer equip es van sotmetre a les proves pertinents, a excepció de Pablo Torre. El càntabre no va assistir a Sant Joan Despí, ja que el club li ha donat permís fins que aconsegueixi resoldre el seu futur. Entre els jugadors citats, també hi havia fins a 10 futbolistes del filial que estaran en la dinàmica del primer equip durant una pretemporada que portarà el Barça cap a terres asiàtiques.

Els blaugranes treballaran a Barcelona els propers 10 dies, fins al 24 de juliol, quan l’equip posi rumb al Japó per afrontar l’estada de preparació del curs vinent. El primer partit serà el 27 de juliol davant el Vissel Kobe. Després l’expedició viatjarà a Corea del Sud, on s’enfrontarà a l’FC Seoul i al Daegu FC per tancar la gira asiàtica. La pretemporada acabarà oficialment el 10 d’agost, després de la celebració d’un trofeu Joan Gamper que encara no té un rival oficial –malgrat que es diu que seria el Como 1907 de Cesc Fàbregas i Sergi Roberto- i marcarà el retorn de l’equip i el públic al Camp Nou després de dos temporades a Montjuïc.

A partir d’avui, el conjunt entrenat per Hansi Flick començarà a treballar amb la vista posada al 16 d’agost, data clau al calendari, ja que suposarà la tornada de la Lliga i les competicions oficials. En la jornada inaugural de Primera divisió, el Barça haurà de viatjar a les illes Balears per enfrontar-se al Mallorca en un partit que marcarà el començament d’una temporada molt il·lusionant després dels èxits aconseguits durant el curs passat.

Lamine Yamal celebra la majoria d’edat amb cantants i streamers

Lamine Yamal va complir ahir 18 anys i ho va celebrar durant tot el dissabte en una llarga jornada que va començar amb un dinar familiar al matí i una festa privada amb prop de 200 convidats, celebrada a Olivella (el Garraf), a la nit.

La trobada més íntima va tenir lloc al restaurant La Cúpula Garraf, on Lamine va poder celebrar la seua majoria d’edat amb la seua família i el seu cercle més proper. A la nit –a partir de les 21.00– l’estrella blaugrana va rebre prop de 200 convidats en una finca privada entre els quals destacaven jugadors del primer equip del Barça, influencers i artistes destacats com Quevedo o Bad Gyal. Malgrat l’extensa celebració, l’extrem de Mataró es va presentar ahir al matí a la Ciutat Esportiva per passar la revisió mèdica.

Rashford rebutja l’Aràbia pel Barça

Marcus Rashford, jugador anglès del Manchester United i un dels objectius del Barça al mercat, va rebutjar una oferta de 40 milions procedent de l’Aràbia Saudita. El davanter té el desig de jugar al Barça i estaria disposat a rebaixar-se el sou. Per la seua part, el United només el deixaria sortir per una oferta entre els 30 i 40 milions d’euros.

Chris Nkunku, una bala a la recambra

Segons va informar el periodista de SkySport Florian Plettenberg, el Barça només considera una cessió per Marcus Rashford i, en el cas que es compliqués l’operació amb l’anglès, el davanter del Chelsea Christopher Nkunku seria l’alternativa.

El suec Bardghji ja vesteix de blaugrana

Malgrat que encara no ha estat presentat oficialment, l’extrem suec Roony Bardghji va passar ahir la revisió mèdica al costat dels seus nous companys. El jugador, de 19 anys, que arriba procedent del Copenhaguen, s’ha posat a les ordres de Flick.

Yamal va contractar persones amb nanisme

L’Associació de Persones amb Acondroplàsia i Altres Displàsies Esquelètiques amb Nanisme (ADEE) va denunciar públicament Lamine Yamal per contractar persones amb nanisme durant la seua festa. També van destacar en un comunicat que actuarien “per la via legal i social”.

El Liverpool s’interessa per Rodrygo

A l’interès de Bayern i Arsenal per Rodrygo, ara se suma el Liverpool que, en el cas que Luis Díaz abandoni Anfield, veuria amb bons ulls la incorporació de l’atacant brasiler del Reial Madrid, segons va apuntar el Diario AS.