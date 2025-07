Ter Stegen continua entrenant-se al marge de la plantilla del Barça

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El porter alemany del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, es va entrenar al gimnàs al marge de la plantilla, per segon dia consecutiu. El jugador, amb qui no compta el tècnic, Hansi Flick, tindria molèsties a l’esquena. El club li ha obert la porta de sortida, ja que l’entrenador compta amb l’acabat de fitxar Joan Garcia com a primer porter i el polonès Szczesny, acabat de renovar, com a segona opció. En aquest sentit l’exfutbolista alemany Lothar Matthäus va defensar ahir que si Ter Stegen vol jugar el Mundial del 2026 amb la selecció alemanya, “ha d’anar-se’n del conjunt blaugrana, de forma que creu que “ja no tornarà a jugar”.

La plantilla, que va tornar de vacances diumenge, treballa a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per preparar la gira pel Japó i Àsia que iniciarà a finals de mes.

L’equip té previst partir el dia 25 cap al Japó, on es mesurarà el dia 27 amb el Vissel Kobe. Després, els dies 31 i 4 d’agost, jugarà a Corea contra dos rivals coreans.

D’altra banda el nou jugador, el suec Roony Bardghji, es va mostrar, en declaracions als mitjans del club, “molt feliç” arran del seu fitxatge pel Barça des del Copenhaguen danès, una cosa que considera un “somni” fet realitat, i va assegurar que el seu objectiu és “ajudar l’equip amb gols i assistències”. De moment tindrà fitxa amb el filial i farà la pretemporada amb el primer equip.

També va presentar ahir nou fitxatge el Reial Madrid. El lateral esquerre Álvaro Carreras va dir que “és un orgull poder defensar aquest escut per tot el que representa” i va assegurar que està “preparat per donar-ho tot” per la seua nova samarreta. Arriba procedent del Benfica.