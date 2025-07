Doble podi d’Arnau Farré en el Mundial dels EUA

El lleidatà Arnau Farré (Sherco) va firmar un doblet de podis aquest cap de setmana passat al Gran Premi dels Estats Units, sisena prova puntuable per al Campionat del Món de Trial2, uns resultats que li permeten ascendir una posició a la general del certamen i situar-se quart, molt a prop d’assaltar el podi quan queden dos proves.

El pilot de Vilanova de Segrià va aconseguir els mateixos resultats de fa mes i mig a França. Farré no podia fallar per no veure’s despenjat de la lluita pels llocs d’honor i no ho va fer, obtenint la victòria en la jornada de dissabte i sent segon diumenge. Va completar la primera volta al circuit del LeGrand Reynolds Horseman’s Area d’Exeter, a Rhode Island, amb 24 punts, una marca que va millorar en el segon gir, deixant-la en 17, per a un total de 37, quatre més que el segon classificat, el britànic Harry Hemingway, líder del campionat, mentre que el català Gerard Trueba va completar el podi.

Diumenge el vencedor va ser el barceloní Miquel Gelabert, que va haver d’abandonar dissabte, mentre que Arnau Farré va aconseguir la segona posició amb 30 punts, a deu del vencedor i empatat amb el líder Hemingway, encara que amb millor balanç en la segona volta del traçat.

“Em vaig trobar molt bé durant tot el cap de setmana. Dissabte la prova va ser difícil perquè el terreny estava molt moll i vaig començar cometent diversos errors, però vaig poder recuperar-me i acabar guanyant. Diumenge el terra ja estava més sec i tots els pilots vam ser més precisos, encara que vaig fallar més del compte en la primera volta i en la segona no vaig poder recuperar aquests punts i no vaig poder aconseguir la victòria, però en general estic molt content de com va anar la cursa”, va assenyalar el pilot de Vilanova de Segrià, que ara se situa quart al Mundial amb 292 punts, a 16 del tercer, el britànic Billy Green.