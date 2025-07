L’AEM reforça la medul·lar amb la nipona Honoka Yonei

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’AEM va anunciar ahir la incorporació de la centrecampista japonesa Honoka Yonei com el seu sisè fitxatge per a la pròxima temporada 2025-26. La jugadora, nascuda el 19 d’abril del 1999 a Chiba (Japó), arriba procedent de l’Sporting Huelva, equip que després de descendir de Lliga F la temporada 2023-24 va culminar en última posició la Primera RFEF aquesta passada campanya, encadenant així un segon descens consecutiu.

En la seua etapa amb el conjunt de Huelva, on va coincidir amb l’exaemista Hitomi, Yonei ha disputat un total de 24 partits, sent titular en 22 i acumulant 1.962 minuts sobre el terreny de joc. La seua trajectòria a Espanya va començar fa sis anys i mig quan va arribar a l’Eibar des del FA Academy-Fukushima, convertint-se en peça fonamental per a l’ascens a Segona divisió la temporada 2018-19 i posteriorment a Lliga F la 2019-20.

L’arribada d’Honoka Yonei se suma a les cinc incorporacions prèvies que el conjunt lleidatà ha realitzat per a la temporada 2025-2026. Són les de la portera Lucía Alba (Getafe); la davantera aragonesa Carlota Acín (Oviedo); la central Paula Rojas (Atlètic Balears); l’extrem malaguenya María Amaya (Elx CF); i la davantera soriana Marta Charle (CD Getafe).

Respecte a les renovacions, l’AEM manté la columna vertebral de l’equip amb la continuïtat de nou jugadores: Silvia Peñalver, María Lara, Vero Herrera, Laura Blasco, María del Mar Villarreal Loba, Noe Fernández, Inés Faddi, Laura Fernández i Evelyn Acosta, que aportaran la seua experiència al renovat projecte esportiu per a la pròxima campanya.

En el capítol de baixes, el club ha confirmat la marxa de dotze futbolistes. Entre les sortides més destacades figura la portera Laura Martí, que ha firmat per l’Eibar de Lliga F. També han abandonat la disciplina aemista Abril Rodrigo, Meri Martorell, Maria Mon, Maryame Atiq, Andrea Palacios, Mariajo Medina, Fátima Gharbi, Marina Pérez, Ari Quintana, Marta Gestera i Marilén Delgado, completant una important renovació de la plantilla de cara als reptes de la pròxima temporada.