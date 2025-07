“Aposto per aquest projecte”

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida va fer oficial ahir el tercer fitxatge per a la temporada 2025-2026, el de l’argentí Fabrizio Ciocale, que ha firmat per les dos pròximes temporades, un acord que el club va tancar el mes d’abril passat, com ja va avançar SEGRE en el seu dia. El golejador de San Juan, de 26 anys i nacionalitzat italià, ha completat la seua tercera temporada consecutiva en el conjunt gallec, amb el qual ha anotat aquest últim exercici dotze gols, nou dels quals a l’OK Lliga, un en el play-off pel títol i uns altres dos a la Champions League.“Vinc amb moltes ganes d’aportar”, va assenyalar Ciocale en la presentació com a nou jugador del Pons Lleida, un equip, va dir, que “està fent molt bé les coses i per això he apostat per aquest projecte, per aportar el meu gra de sorra. Hi ha un grup humà molt interessant”, va apuntar. Quant als reptes esportius, l’argentí va ser una mica moderat. “Cal marcar objectius curts per arribar a altres de més grans. Crec que competir en totes les competicions pot ser un objectiu assequible. Queda molt bona base de la temporada passada i això és important”, va assenyalar.

Per la seua part, el tècnic Edu Amat va reconèixer que Ciocale era un jugador que ja va intentar fitxar en temporades anteriors i que considera “molt interessant per al perfil de joc que tenim”. “És un d’aquests jugadors que m’agraden, patinador i amb caràcter. No ve a suplir Nuno (Paiva), però sí que tindrà un rol similar. Serà important comptar amb aquest punt d’experiència, però sobretot d’ambició”, va afirmar.