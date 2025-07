L’Hiopos prioritza el fitxatge d’un base i un ‘quatre’ tirador

Amb la tranquil·litat que dona tenir per aquestes dates vuit jugadors en nòmina i les quatre quotes de seleccionables cobertes, la direcció esportiva de l’Hiopos Lleida se centra ara en la contractació d’un base i un ala pivot tirador, dos posicions claus en els esquemes de Gerard Encuentra.

Fa ara just un any, el club encara no havia oficialitzat cap fitxatge per aquestes dates. Va entrar tard al mercat i això li va condicionar molt la confecció de la plantilla, res a veure amb el que està passant aquest any. A dia d’avui l’equip compta amb vuit integrants: Corey Walden, James Batemon i Oriol Paulí, renovats per una temporada els dos primers i fins al 2028 el gironí; Mikel Sanz, que ja tenia contracte en vigor, i les quatre incorporacions oficialitzades fins a la data, Atoumane Diagne, Cameron Krutwig i Melvin Ejim, fitxats els tres per dos campanyes, i Millán Jiménez, que arriba cedit pel València Basket.

La idea que sospesen la direcció esportiva i Gerard Encuentra és tenir una plantilla de dotze fitxes, per la qual cosa falta un base i tres jugadors interiors. La prioritat ara és tancar el fitxatge d’un director de joc que supleixi la marxa de Rafa Villar al Baskonia, amb un perfil una mica més assistent i anotador que el que tenia el de l’Hospitalet, i un quatre amb bona capacitat per llançar des de 6,75 que permeti obrir les defenses. En aquesta posició d’ala pivot continua activa l’opció de Luca Bozic, malgrat que el seu futur depèn de com es resolgui el contracte amb el València. Encara li queda una temporada de contracte, però el croat, que va ser un dels jugadors destacats de l’estrena de l’Hiopos Lleida a la Lliga ACB, podria quedar lliure si les dos parts arriben a un acord per a la rescissió. Si això ocorre, l’Hiopos no descarta fer una oferta per ell, o demanar una altra cessió si al final segueix al València.

L’altra posició d’interior seria, en principi, per a un altre cinc, i l’opció que hi ha sobre la taula és la renovació del lleidatà Pierre Oriola. No obstant, les dos parts continuen sense arribar a un acord econòmic i no es descarta cap desenllaç.

Acumula cinquanta-dos encontres a la tercera categoria del bàsquet femení estatal i un títol, la Lliga Catalana del 2023.

“Estem molt satisfets de la seua continuïtat, és una peça clau en l’estructura del club, no només en l’equip femení. El seu treball ha estat molt bo, amb bona evolució de les jugadores i estem convençuts que seguirà així”, va assegurar en aquest sentit Joaquín Prado, el director esportiu del club.

El club confirma Rubén Petrus com a entrenador del femení

El Força Lleida va fer oficial ahir que Rubén Petrus continuarà dirigint l’equip de Lliga Femenina 2. L’entrenador de Maó va agafar les regnes de l’equip la temporada 2023-2024, el primer any sota el nom de Força Lleida, i ara afrontarà la seua tercera campanya.