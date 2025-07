Marc Márquez s’imposa en una sessió moguda

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Marc Márquez, al ser el més ràpid de la pràctica oficial, i Jorge Martín, pel cinquè lloc en la seua tornada a la competició, van brillar davant de l’adversitat que van haver d’afrontar en la primera jornada del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al circuit de Brno. La Pràctica de MotoGP a Brno va arrancar 20 minuts tard per la pluja intensa que limitava molt la visibilitat i que va obligar Direcció de Carrera a aturar la sessió. El cel es va aclarir, la situació va millorar i va permetre que MotoGP iniciés el Practice, que de nou va tenir el mateix dominador, Marc Márquez, que havia tingut problemes mecànics en els lliures.

No obstant, la taula de temps va ser bastant inestable fins que la pista es va anar assecant amb el pas dels minuts. Entre Fabio Quartararo (Yamaha), Joan Mir i Marco Bezzecchi (Aprilia) es van repartir el liderat inicialment, encara que només fins que el de Cervera va trobar aquest flow sobre condicions mixtes, pujant a dalt de tot aviat i no caient així que el traçat millorava. Al final, el seu temps va ser de 2:03.935.

Molt positiva va ser també la sessió per a Jorge Martín, que ja va pujar per primera vegada a l’Aprilia 96 dies després per demostrar que ha tornat a un nivell marcant el cinquè millor temps, a menys d’un segon del lleidatà, entrant directament a la Q2. Aprilia va somriure, ja que Bezzecchi, que va tenir dos caigudes, va acabar amb el quart millor crono.

I és que va ser molt cara aquesta Q2, com va poder comprovar Àlex Márquez, que després d’una caiguda en els últims 10 minuts s’ho va jugar tot en l’última volta amb una altra moto i va aconseguir colar-se novè, a poc més d’un segon del seu germà. Precisament, els Márquez són els únics dos pilots que han avançat directament a la Q2 en tots els Grans Premis.

Per la seua banda, en Moto2, la pluja també va tenir un rol protagonista, sent el nord-americà Joe Roberts (Kalex) el més ràpid. En Moto3, el murcià Álvaro Carpe va liderar la Pràctica superant el seu company i líder, José Antonio Rueda.

“He d’anar marcant la confiança, que no sigui excessiva”

Marc Márquez estava satisfet per la bona feina feta en la primera jornada d’entrenaments però sense relaxacions. “Un dels punts forts del meu pilotatge ha estat sempre adaptar-me a les condicions, però sí que és veritat que, quan vens amb confiança, mantenir la calma en qualsevol situació sembla que totes les decisions siguin les correctes, però no. Soc dels que he d’anar marcant aquesta confiança, que no sigui excessiva, perquè després intento coses que tampoc fan falta i és quan venen els errors”, va assenyalar el lleidatà. Va assegurar: “L’objectiu era estar a la Q2 i ho hem aconseguit.” Àlex, per la seua part, va comentar que “ha estat una cursa contrarellotge en la qual no sabia si podria completar una volta ràpida, però al final hem aconseguit entrar a la Q2”.