Pogacar, insuperable

Després de l’exhibició de dijous a Hautacam, ahir va arribar el torn per a uan nova lliçó del mestre Tadej Pogacar. L’eslovè va mostrar el seu gran estat de forma en la contrarellotge, imposant-se amb autoritat davant del danès Jonas Vingegaard i marcant el millor temps en el recorregut de 10,9 km entre Lodenvièla i Peyragudes.

Pogacar (Klanec, 26 anys) va seguir el pla d’assegurar com més aviat millor el seu quart Tour de França. En el segon assalt pirinenc el rellotge li va tornar a donar la raó. Va imposar la seua llei amb un temps de 23.00 minuts, a una mitjana de 28,4 km/h. Aquesta vegada sense abusar, però ampliant el seu matalàs.

El prodigi eslovè va superar en 36 segons Vingegaard, en 1.20 el seu compatriota Primoz Roglic, en 1.56 l’alemany revelació Florian Lipowitz i 2,39 el campió olímpic i mundial de la modalitat, el belga Remco Evenepoel, en clara deriva a mesura que s’aproximava el cim de Peyragudes. “Gairebé exploto al final, però he vist el crono i m’ha donat una empenta extra. L’estratègia era anar al màxim des de la sortida. He utilitzat la bicicleta de carretera, la mateixa de les dos últimes etapes”, va explicar Pogacar en meta.

El podi no va variar després de la segona i última contrarellotge de la present edició. Mana Pogacar amb mà de ferro i ja té Vingegaard a 4.07, Evenepoel a 7.24 i Lipowitz a 7.30. Diferències que permetran al campió del món controlar encara més la cursa al seu aire.

Després de la urpada letal de Pogacar a Hautacam, la cronoescalada de 8 km de pujada pura al 7,3 per cent i tram final del 16 s’esperava com una nova estocada a la feina del campió del món. Potser el triple guanyador del Tour tingui certa pressa per lligar el seu quart títol, conservar el groc la tercera setmana i economitzar esforços per anar a la Vuelta a Espanya a tancar el cercle de les tres grans.

La primera referència significativa de la crono la va marcar el triple campió d’Austràlia Luke Plapp (Jayco), amb un temps de 24.58 minuts, a 26,2 km/h en el recorregut de 10,9 km, el més curt de la història exceptuant els pròlegs. Plapp va ser superat per una gran crono d’un altre eslovè, Primoz Roglic, quatre vegades guanyador de la Vuelta, que va superar l’australià per 37 segons. Una altra referència a la frontera de l’alta jerarquia que ja es trobava batent registres en els passos intermedis. Pogacar va mostrar de nou un aire superior, de força i confiança, volàtil el ciclista de Klanec, disparat des de la rampa de llançament, fins i tot arriscant més del compte en algun revolt. En el primer control del km 4 l’eslovè va superar en 4 i 8 segons Vingegaard i Evenepoel.

Vingegaard ho va donar tot per descavalcar l’eslovè del lideratge. Quan va creuar la meta el danès es va posar al capdavant de la crono, però en un sospir va aparèixer no lluny l’estela groga del patró del Tour, que no va perdonar i amplia el seu avantatge.