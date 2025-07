El Barça acorda amb el Manchester United la cessió de Rashford

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Barça s’ha decantat finalment per l’opció de Marcus Rashford per reforçar la davantera. Després de la negativa de Nico Williams i de les altes pretensions del Liverpool per deixar marxar Luis Díaz –més de 60 milions d’euros–, el club blaugrana ha apostat definitivament pel davanter anglès, de 27 anys.

Segons apuntaven ahir diversos mitjans, el Barcelona ha presentat una oferta formal per aconseguir una cessió de Rashford per a aquesta temporada 2025-2026, amb opció de compra, la qual ha estat ja validada pel Manchester United, per la qual cosa està previst que el jugador voli les pròximes hores per incorporar-se immediatament a la pretemporada del Barça i formar part de l’expedició que aquest dijous començarà la gira asiàtica.

Així, Hansi Flick ja ha parlat amb Rashford, que en diverses ocasions havia mostrat el seu interès per arribar al Camp Nou. De fet, ha perdonat un vint per cent del seu salari, perquè l’operació arribés a bon port. La cessió és amb una opció de compra no obligatòria per part del Barça i l’import que s’estudia està entre els 30 i els 35 milions d’euros.

D’altra banda, después d’una setmana de preparació ha arribat el primer lesionat al primer equip. Es tracta un dels joves que realitzen la pretemporada a les ordres de Flick i que estava treballant per acudir a la gira asiàtica.

Ibrahim Diarra, segons va comunicar ahir el club, té una ruptura muscular al recte anterior de la cama dreta. Encara que no s’especifica el temps de baixa, aquest tipus de lesions no solen baixar de les 3 o 4 setmanes, per la qual cosa al jove malià se li esvaeix el somni d’acudir a la gira.