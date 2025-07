La central saragossana Nora, vuitè fitxatge de l’AEM

Nora Sánchez, el nou reforç per a la defensa de l’AEM. - PRONEO SPORTS

L’AEM va anunciar ahir la incorporació de la central Nora Sánchez per reforçar la seua línia defensiva de cara a la temporada 2025-2026. La saragossana, nascuda el 14 de juliol del 2000, arriba al conjunt lleidatà després del seu exitós pas pel Dux Logronyo, on va aconseguir l’ascens a Lliga F la passada campanya. Amb 25 anys i 1,70 metres d’estatura, Sánchez era una peça cobejada a causa de la seua contundència i excel·lent sortida de pilota. La futbolista esquerrana aporta solvència a la rereguarda i una àmplia experiència malgrat la seua joventut, havent desenvolupat la majoria de la seua carrera al Saragossa CFF, club on es va formar i amb el qual va aconseguir un ascens a Reto Iberdrola la temporada 2018-2019.

Nora Sánchez va començar l’etapa futbolística a les categories inferiors del Prainsa Saragossa B amb tot just 15 anys la temporada 2015-2016. Després de passar pel Saragossa CFF B, va fer el salt al primer equip amb només 17 anys, on va estar diverses temporades convertint-se en una de les peces clau del conjunt aragonès durant la seua etapa formativa.

La seua carrera va tenir un breu parèntesi internacional quan la temporada 2021-2022 va formar part dels South Alabama Jaguars als Estats Units, experiència que li va permetre enriquir el seu joc abans de tornar al Saragossa CFF. El 2023 va fitxar pel Dux Logronyo, on ha completat dos temporades de gran nivell culminades amb l’ascens a la màxima categoria del futbol femení espanyol.

L’arribada de Nora Sánchez se suma a les set incorporacions anteriors que el conjunt lleidatà ha realitzat fins ara. Són les de l’extrem sevillana Cintia Hormigo (Alabès); la centrecampista japonesa Honoka Yonei (Sporting de Huelva); la portera Lucía Alba (Getafe); la davantera aragonesa Carlota Acín (Oviedo); la central Paula Rojas (Atlètic Balears); l’extrem malaguenya María Amaya (Elx CF); i la davantera soriana Marta Charle (Getafe).

Per la seua part, han renovat pel conjunt aemista deu jugadores: Paula Ransanz, Silvia Peñalver, María Lara, Vero Herrera, Laura Blasco, María del Mar Villarreal Loba, Noe Fernández, Inés Faddi, Laura Fernández i Evelyn Acosta.