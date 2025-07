L’Hiopos Lleida forja un projecte a dos anys vista

Després d’una estrena a l’ACB d’allò més exitosa, aconseguint la salvació a quatre jornades del final i mostrant un joc vistós i alegre alhora que efectiu, l’Hiopos Lleida ha aprofitat el temps i està forjant una plantilla a dos anys vista i amb jugadors de nivell.

Amb el fitxatge ja lligat de John Shurna, que es farà oficial en les pròximes hores una vegada es firmi el contracte, l’equip lleidatà compta ja amb cinc jugadors amb un contracte de dos o tres temporades, a més del tècnic Gerard Encuentra, que el mes de maig passat va ampliar la seua vinculació fins al 2027.

L’ala pivot d’Illinois, de 35 anys i que porta jugant deu temporades a l’ACB, les últimes sis a les files del Gran Canària, és el cinquè reforç que tanca l’Hiopos Lleida, que es va avançar a tots els equips de la Lliga que pretenien fitxar-lo, com Surne Bilbao, Casademont Saragossa i, sobretot, Girona, que pràcticament el tenia fitxat. Per la seua banda, John Shurna no ocuparà plaça d’extracomunitari al tenir la nacionalitat lituana i firmarà per les dos pròximes campanyes, la mateixa durada de contracte que els altres tres fitxatges ja confirmats, el senegalès Atoumane Diagne, el nord-americà Cameron Krutwig i el canadenc Melvin Ejim.

L’altre jugador amb contracte de llarga durada és Oriol Paulí, que tornarà a coincidir amb Shurna, que va tenir de company tant a l’Andorra com al Gran Canària. El gironí va ampliar fa unes setmanes la seua vinculació amb l’Hiopos Lleida fins al 2028, confirmant-se com un dels referents de l’equip, que actualment ja compta amb nou peces.

La resta ha renovat per només una temporada, com els nord-americans James Batemon i Corey Walden, així com Mikel Sanz, l’únic que tenia contracte en vigor, i Millán Jiménez, que arriba cedit pel València.

La direcció esportiva centrarà ara els seus esforços en la contractació d’un base, amb dots més de director, i d’un combo que pugui actuar en les tres posicions exteriors, malgrat que sense descartar del tot la tornada de Luka Bozic, que encara té un any més de contracte amb el València, que no ha decidit què fer amb el croat.

Quant al futur del targarí Pierre Oriola, les negociacions continuen estancades per diferències econòmiques, no en la durada del contracte, que també seria per dos anys. Així, la setmana que ve podria aclarir-se tot.