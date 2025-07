Ningú pot amb Márquez: suma l’onzena victòria a l’esprint de 12 possibles i és encara més líder

Marc Márquez fa broma acompanyat per tot el seu equip amb el poc que li va faltar per ser sancionat per la pressió dels pneumàtics. - EFE

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) va guanyar la seua onzena cursa esprint de dotze possibles, la del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al circuit de Brno, sense rebre cap mena de sanció per infringir el reglament de la pressió dels pneumàtics. El lleidatà va aconseguir una nova victòria d’estratègia ja que al veure que la mitjana de la pressió dels pneumàtics de la seua moto estava per sota de la permesa va decidir esperar el segon classificat, llavors Pedro Tauró Acosta (KTM RC 16) perquè aquest anés davant i així, a l’escalfar el pneumàtic davanter més del que caldria, recuperar la pressió reglamentària i esperar el moment per recuperar el liderat.

La fredor de Marc en una situació límit va tornar a demostrar la superioritat i experiència que acumula el vuit vegades campió del món, que va saber gestionar en tot moment la situació a favor seu i encara que Direcció de Carrera va anunciar que investigaria si complia el reglament, al final la seua victòria va resultar inqüestionable. Aquesta situació ja la va viure a Tailàndia. Llavors va haver de deixar passar el seu germà Àlex per la mateixa raó.

Per primera vegada en la temporada, l’italià Pecco Bagnaia va sortir des de la pole position, encara que la seua posició de privilegi li va durar bé poc al veure’s superat per Marc en la primera volta, mentre que Àlex, segon a la general del Mundial, va tenir problemes a la sortida al derrapar la roda posterior de la moto, la qual cosa li va fer perdre bastantes posicions.

El francès Fabio Quartararo, que sortia des de la tercera posició, va perdre també un lloc en favor de Pedro Acosta, mentre davant Marc Márquez ja marcava la volta ràpida de carrera en el tercer gir i se n’anava de tots els seus rivals.

Una vegada més, a poc a poc es va anar distanciant del seu perseguidor, que en la quarta volta de les deu que havien de completar tots els pilots ja avantatjava en un segon, mentre que Bagnaia va tenir un problema que va permetre a Acosta superar-lo i també poc després Enea Bastianini i Quartararo.

En la sisena volta va arribar el problema amb la pressió dels pneumàtics de Marc, que va deixar que el passés Acosta per tornar a apujar-la i, quan va estar dins de la franja legal, va recuperar la primera posició camí de la seua onzena victòria de la temporada en curses esprint i la divuitena de vint-i-tres possibles comptant dissabtes i diumenges.

Al darrere, Marco Bezzecchi va superar Bagnaia primer i després Quartararo per assolir la quarta posició, mentre que Jorge Martín es va classificar al final onzè.

El company de Marc Márquez es va haver de conformar amb el setè lloc, en tant que Àlex Márquez no va entrar en els punts al ser dissetè.

Amb aquesta victòria, Marc, que al matí va perdre la pole de la categoria a favor de Bagnaia al tenir una caiguda quan li faltaven dos girs per completar la seua volta ràpida, augmenta encara més l’avantatge al capdavant al Mundial, que ara és de 95 punts sobre el seu germà, que no va tenir un bon dia en el traçat txec.

“He confiat en la tecnologia, però sabia que estava en els límits”

Marc Márquez estava molt relaxat malgrat la investigació dels comissaris després de la seua victòria en l’esprint de MotoGP. “Tot controlat? Sí. Nerviós? No. He confiat en la tecnologia. Lògicament, tenim allà (pantalla) un número que ens marca les voltes que ens queden per estar dins i he vist que no baixava aquest número, per això he decidit esperar, com ja vaig fer a Tailàndia. Aquí, en la prova esprint, només havies d’estar dins de la pressió en tres voltes i quan m’he posat darrere d’Acosta he vist que aquest número començava a baixar. Quan he vist el zero, és quan he atacat, per això estava convençut que estava dins”, va explicar el de Cervera.