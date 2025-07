Nova victòria en solitari de Marc Márquez, la 5a consecutiva

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

El pilot de Cervera Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha aconseguit una nova victòria, en solitari, al Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, que s’ha disputat al circuit de Brno, per davant de l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) i de l’espanyol Pedro Acosta (KTM RC 16).

Pecco Bagnaia ha estat quart i un cap de setmana més fa un pas enrere en la seua lluita per aconseguir el títol. També negatiu el cap de setmana per a un Alex Márquez que no ha aconseguit puntuar ni ahir en l’esprint ni avui a la cursa.

Márquez ha aconseguit la seua 8a victòria de la temporada, la 5a consecutiva i es converteix en el primer pilot de Ducati que aconsegueix cinc victòries consecutives en la màxima categoria. Aquestes cinc victòries consecutives suposen la seua millor ratxa des de 2019, any en què va aconseguir el seu últim campionat en MotoGP.

Marc Márquez marxa de vacances més líder. El '93' ha aconseguit 381 punts després de les 12 primeres curses de la temporada, 120 respecte a Alex Márquez i 168 en relació amb Pecco Bagnaia.