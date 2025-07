Augé torna a competir 30 anys després de retirar-se

El lleidatà Eric Augé, de 47 anys, participarà des d’avui i fins dissabte en la prestigiosa Red Bull Romaniacs, la prova d’enduro més dura del món, que es disputa a la ciutat de Sibiu, a Transsilvània (Romania). Serà la seua tornada a l’alta competició després de gairebé 30 anys retirat de les curses a nivell professional i sense gairebé entrenament. Tota una aventura.

En els seus inicis, el pilot d’Oliana va arribar a formar part de la selecció espanyola d’enduro i es va alçar amb un títol estatal de la categoria júnior el 1996, però una lesió i problemes de visió el van obligar a abandonar la pràctica professional de manera prematura. Des d’aleshores ha aparcat per complet el pilotatge, tret d’alguna prova esporàdica i una fugaç reaparició l’any passat al Campionat de Catalunya de la disciplina, per dedicar-se de ple a la mecànica.

Capitaneja l’equip WP Eric Augé integrat per diversos pilots nacionals i estrangers que competeixen a l’Estatal i el Mundial d’Enduro, cobrint també l’assistència a altres pilots en els dos campionats i en altres proves com els Sis Dies Internacionals i la Romaniacs, a part de ser l’importador a Espanya de les suspensions WP del grup KTM. Ara, als 47 anys, ha decidit córrer una de les proves emblemàtiques del món de l’enduro i, a més, sense gairebé entrenament. “Fa dos anys vaig recuperar les ganes de córrer i la Romaniacs és una prova que sempre m’ha agradat. L’any passat no vaig poder però aquesta vegada em vaig inscriure i ja no hi havia tornada enrere”, explica el lleidatà, a qui no preocupa la falta de preparació. “Amb prou feines m’he entrenat amb la moto, però no em preocupa. Vaig amb l’objectiu d’acabar, i res més”, va assegurar el d’Oliana.