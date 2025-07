Dos júniors del Balàfia Vòlei estaran amb el primer equip

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Dos júniors del Balàfia Vòlei estaran en dinàmica de l’equip de Superlliga 2 la pròxima temporada. El primer és Edgar Hernández que, amb només 17 anys, es va convertir la passada temporada en un dels centrals fixos en la rotació titular del tècnic Sergi Mirada. Va fer una segona volta espectacular i es va convertir en la revelació de la Lliga, sent un dels millors centrals de la categoria.

El segon és Diego Nieto, també de 17 anys, natural de Binèfar i que ha estat un dels descobriments del club. Només fa dos anys que juga i ja s’ha convertit en un dels referents de l’equip juvenil i aquest any ho serà del júnior, juntament amb Edgar Hernández. Malgrat que començarà la seua carrera universitària a Reus, podrà compatibilitzar-ho amb el Balàfia Vòlei.Mirada va destacar que “els dos jugadors estan ja al nivell dels del primer equip i han treballat dur aquesta última temporada per tenir aquesta recompensa”. “Són el futur del club i jugadors que ja són un referent per a altres de la base. Compto amb ells i segur que tindran molt protagonisme”, va assegurar l’entrenador.