L’anglès Rashford ja és a Barcelona

❘ barcelona ❘El davanter del Manchester United Marcus Rashford va aterrar ahir a la nit cap a les 21.30 hores a la capital catalana per tancar la seua cessió amb el Barcelona, que tindrà en préstec el jugador durant aquesta temporada i es reserva una opció de compra per uns 30 milions d’euros. Rashford, de 27 anys, passarà revisió mèdica avui amb el conjunt blaugrana abans de firmar el seu nou contracte i demà probablement serà presentat després de posar-se a les ordres de Hansi Flick, tècnic del conjunt blaugrana.L’operació de Rashford en forma de cessió comporta pocs riscos econòmics i el seu èxit esportiu dependrà de la predisposició de l’anglès, un futbolista talentós que ha patit un caiguda progressiva en el seu rendiment les últimes temporades, per rellançar la seua carrera.El club català ha accelerat la seua incorporació en les últimes hores amb l’objectiu que l’extrem pugui viatjar aquest dijous amb l’equip a la gira pel Japó i Corea. El Barça disputarà tres amistosos en terres asiàtiques: contra el Vissel Kobe, el diumenge 27; el Seoul, el dijous 31; i el Daegu, el dilluns 4 d’agost.