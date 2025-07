Un vell conegut dels aficionats del Lleida Esportiu, Juan Agüero, fitxa per l'Atlètic Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L'Atlètic Lleida ha anunciat aquest dimarts la incorporació del mitja punta Juan Agüero, de 26 anys, com a nou reforç per a la temporada 2025-2026. El jugador, amb un passat vinculat a clubs com el FC Barcelona i l'Atlético de Madrid, ha signat un contracte per una temporada amb opció d'ampliar-lo un any més, convertint-se en el setè fitxatge confirmat pel club lleidatà aquest estiu. Agüero va jugar al Lleida Esportiu entre les temporades 2022 i 2024, jugant gairebé tots els partits possibles (69 partits en dues temporades), i marcant sis gols.

Agüero arriba a l'Atlètic Lleida per reforçar la línia ofensiva. Format a les categories inferiors del FC Barcelona i l'Atlético de Madrid —on va arribar a ser convocat amb el primer equip a LaLiga—, el mitja punta destaca per la seva excel·lent visió de joc, capacitat d'associació i habilitat per desequilibrar en espais reduïts, a més de la seva contribució tant en la creació com en la finalització de jugades.

La seva trajectòria professional inclou també etapes al Villarreal C i B, San Fernando CD (1a RFEF), Lleida CF i UD Logroñés (2a RFEF), acumulant una experiència valuosa en diferents categories del futbol espanyol. En l'àmbit internacional, ha representat Espanya en les categories Sub-16 i Sub-17, i posteriorment l'Argentina Sub-20, arribant fins i tot a entrenar amb la selecció absoluta argentina.

Setè fitxatge de la temporada 2025-2026

Amb la incorporació d'Agüero, l'Atlètic Lleida ja suma set fitxatges per a la nova temporada, seguint la línia de construcció d'una plantilla adaptada a l'estil de joc i la identitat esportiva del club.